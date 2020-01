Fotos: Al menos siete muertos en el derrumbe de un edifico en obras en Camboya

Camboya Bangkok.- Los equipos de rescate de Camboya encontraron siete muertos bajo las ruinas del edificio de siete plantas en obras que se derrumbó el viernes en el sureste del país, mientras que otras veinte personas han sido rescatadas con vida.

Entre veinte y treinta trabajadores trabajaban en este edificio de Kep, una popular localidad turística del litoral, situada a unos 150 kilómetros al sur de Phnom Penh, cuando se hundió. A primera hora de la tarde, dos personas más fueron encontradas con vida de debajo los escombros y trasladados al hospital, según dijo a Efe un portavoz del gobierno provincial.

Antes, el primer ministro, Hun Sen, que se desplazó a Kep para supervisar el operativo, destacó que los equipos de rescate trabajaban durante la madrugada para retirar bloques de hormigón y varas de acero para encontrar a más víctimas.

El mandatario lo dijo en un mensaje en su cuenta de Facebook que acompañó de imágenes en las que aparece vestido con traje militar inspeccionando la zona y visitando a varios heridos en el hospital. Hun Sen utilizó la misma red social para anunciar un donativo de 50.000 dólares por cada uno de los muertos y de 10.000 para los heridos, con 2.500 dólares adicionales para sufragar los costes de los funerales.

Las autoridades no han dado una explicación de las causas del derrumbe del edificio que tenía dos plantas más de las que permitía la licencia de obras, según informó la prensa local, que añadió que los dos propietarios han sido detenidos para ser interrogados en comisaría. A finales de junio, tres trabajadores murieron y 18 resultaron heridos por el derrumbe de un edificio de siete plantas en construcción en la ciudad costera de Sihanoukville, que vive un auge de construcción de hoteles y casinos por parte de inversores chinos dirigidos principalmente a turistas de ese país.

Imágenes del derrumbe y el rescate:

Kep (Cambodia).- Cambodian rescue team search for missing workers at the site of a collapsed building at a construction site in Kep province, Cambodia, 04 January 2020. A new seven-story building collapsed in Kep province, killing at least seven workers and leaving 18 wounded. (Camboya) EFE/EPA/MAK REMISSA