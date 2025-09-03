Alarmante es el aumento del cáncer de próstata en Estados Unidos, en los últimos 10 años

Las clínicas de fertilidad incluyen al hombre desde la primera consulta, y el espermatograma es una prueba inicial de rutina.

Las tasas de cáncer de próstata están en aumento en Estados Unidos, especialmente en los diagnósticos en etapas avanzadas, lo que ha llevado a pacientes como Pablo Guillén y sus dos hijos a unirse a la American Cancer Society (ACS) para instar a los hombres a realizarse revisiones tempranas.

“Esta enfermedad no da ninguna espera, no hay que confiarse”, dice a EFE Guillén, de 87 años y originario de México. Después de una lucha de más de dos décadas contra la enfermedad, el hispano lamenta que los diagnósticos de cáncer de próstata aumentaron un 3% anual entre 2014 y 2021 en EE.UU., según el informe anual de estadísticas de cáncer de próstata de la ACS. En los diagnósticos en etapa avanzada se registró un alza mayor del 4,6 % al 4,8 % anual. El incremento se dio después de que los casos habían disminuido el 6,4% anual en la década anterior.

La mayor preocupación de Guillén, quien lleva más de medio siglo viviendo en Texas, es que muchos hombres podrían estar repitiendo su historia, pues él descubrió su enfermedad por “casualidad». Un chequeo de rutina por una operación de un ojo a sus 63 años llevó a los médicos a diagnosticarle cáncer de próstata. “Muchos hombres sienten vergüenza a la hora de hacerse el examen, esto sigue siendo un tabú que ya deberíamos haber superado”, afirma.

Su pelea contra la enfermedad, que incluyó varias rondas de quimioterapia y radiación, y una inyección cada tres meses desde hace veinte años, lo hizo consciente de la importancia de prestar atención a la próstata y el cáncer, al que llama un “asesino silencioso». Ese doloroso proceso es el que animó a sus hijos, Jaime, de 63 años, y Luis, de 56, a seguir sus consejos.

Jaime logró detectar la enfermedad a tiempo y pudo detenerla con un tratamiento menos agresivo que el de su padre, mientras Luis está en constantes revisiones porque ya ha presentado problemas.

“Antes del diagnóstico de mi papá pensaba que las enfermedades tenían que doler, y que si no dolía no había necesidad de consultar con el médico, pero eso es un error ”, manifiesta a EFE Luis Guillén. En este sentido, el científico Tyler Kratzer, autor principal del estudio, indica que los resultados subrayan la necesidad de redoblar los esfuerzos para comprender la etiología del cáncer de próstata y optimizar su detección temprana.

El investigador advierte que, según las pautas de la ACS, a los 50 años todos los hombres deberían conversar con su profesional de la salud sobre los beneficios y los perjuicios de las pruebas de detección, pero los hombres de raza negra y aquellos con antecedentes familiares de cáncer de próstata “deberían hacerlo a los 45 años».

El diagnóstico de cáncer de próstata es el más común entre los hombres en Estados Unidos, ya que representa el 30 % de los cánceres masculinos en 2025 y es la segunda causa principal de muerte por cáncer en hombres, después del de pulmón.



Sobre los hispanos, Kratzer afirma a EFE que el diagnóstico en etapas posteriores y las tasas de supervivencia más bajas entre los hombres de esta comunidad en comparación con los blancos “probablemente reflejan un menor acceso a atención de alta calidad”, que incluyen exámenes de detección y detección temprana, debido a la pobreza desproporcionada que enfrentan.

Además, el investigador indica que las tasas de supervivencia entre los hispanos probablemente están sobreestimadas, debido a la pérdida por seguimiento de los casos en esta población. Este año, la ACS estima que habrá 313.780 casos nuevos de cáncer de próstata en el país y 35.770 muertes.

“Tal vez no podamos evitar la enfermedad, pero si podemos evitar que avance”, insiste Guillén, quien asegura que los 24 años que ha vivido después de su diagnóstico han valido la pena.

“He compartido con mis hijos, mi esposa, mis nietos momentos muy importantes, y doy gracias por eso, así que mi consejo es hacerse los chequeos, y eso incluye a las mujeres”, puntualiza.