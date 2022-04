Albert Pujols es recibido con gran ovación en su regreso a San Luis

Albert Pujols lo ha ganado todo en las Grandes Ligas: Tres campeonatos mundiales, tres premios al jugador más valioso, novato del año, dos guantes de oro, seis bates de plata, ha sido líder de jonrones, empujadas, anotadas, hits, dobles, etc, todo esto, lo hizo como jugador de los Cardenales de San Luis.

Albert Pujols debutó en Grandes Ligas en 2001 con los Cardenales, y durante su estancia en dicho equipo, se convirtió en uno de los mejores peloteros del béisbol, ayudando a su conjunto a ganar tres títulos. Durante el 2001 hasta 2011 (su tiempo como jugador de San Luis), Pujols fue el pelotero con más cuadrangulares, empujadas y mejor promedio de bateo en esas 11 temporadas combinadas.

En 2011, Pujols se convirtió en agente libre y firmó un súper contrato con los Angelinos de Anaheim, poniéndole fin a su tiempo con los Cardenales.

