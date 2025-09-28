El director del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez, presentó a miembros de la fundación de Medios Digitales y Reses Sociales (FUCIMDRES) y a líderes de opinión, que los detalles de los XI Juegos Escolares Nacionales, que se celebrarán en San Francisco de Macorís y subsedes en Salcedo, La Vega y Nagua, con la participación de más de 4,600 atletas compitiendo en 21 disciplinas, incluyendo atletismo, baloncesto 3×3, judo, taekwondo, béisbol 5 y halterofilia.

El funcionario explicó que los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, son del 28 de septiembre al 12 de octubre, organizados por el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi).

El evento reunirá a más de 4,000 atletas de todo el territorio nacional, quienes competirán en 21 disciplinas deportivas a lo largo de 201 pruebas. Los Juegos, que se extenderán durante 14 días, impactarán directamente a más de 200,000 estudiantes y contarán con el respaldo de un equipo organizador de más de 400 oficiales técnicos y un staff superior a 300 personas.

Sedes y subsedes

Las sede principal será en San Francisco de Macorís, teniendo como subsedes a La Vega, Salcedo y Nagua.

Rodríguez dijo que esas ciudades se han remozado las instalaciones deportivas que albergarán las diferentes disciplinas.

Disciplinas deportivas

Los estudiantes estarán competiendo en la disciplina de Atletismo, baloncesto, baloncesto 3×3, boxeo, futsal, gimnasia de grupo, judo, karate, lucha, béisbol, ajedrez, béisbol 5, fútbol, halterofilia, softbol, bádminton, balonmano, carrera de orientación, taekwondo, tenis de mesa y voleibol.

Regiones participantes

Nueve zonas del país competirán en estos Juegos, cada una identificada con un color:

Cibao Noroeste (Naranja): Valverde, Mao, Montecristi. Cibao Norte (Negro): Santiago, Puerto Plata. Cibao Sur (Gris): La Vega, Sánchez Ramírez. Cibao Nordeste (Amarillo): Nagua, San Francisco de Macorís. El Valle (Azul claro): Azua, San Juan de la Maguana. Suroeste (Azul oscuro): Barahona, Neyba. Metropolitana (Rojo): Distrito Nacional, San Cristóbal. Higuamo (Verde oscuro): Higüey, San Pedro de Macorís. Metropolitana II (Verde claro): Monte Plata, Santo Domingo.

Facilidades para las delegaciones

Los atletas y técnicos contarán con alimentación, transporte, alojamiento, uniformes, servicios médicos y seguridad.

Transmisión de los Juegos

Los Juegos Escolares 2025 se transmitirán en televisión nacional e internacional a través de Teleantillas, Canal 10, para toda la República Dominicana y por Supercanal en los Estados Unidos. También serán transmitidos a través del canal de YouTube del Inefi (INEFIRDOFICIAL), además de una cobertura digital a gran escala.

Las transmisiones contarán con experimentadas voces como Carlos Almánzar, Orlando Méndez, José Luis Montilla, Hecmary Ugarte, entre otros.

Ceremonia inaugural

La ceremonia inaugural se realizará el 3 de octubre con el desfile de los estudiantes atletas que participarán en el evento. El acto será conducido por Lizbeth Santos, Yancen Pujols y Juan Carlos Santana. Además, se contará con la participación de equipos de marcha escolar y reconocidos artistas de San Francisco de Macorís.