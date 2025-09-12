Alberto Tavárez se inscribe como candidato a la Dirección Política de Fuerza del Pueblo

El dirigente político Alberto Tavárez formalizó su inscripción como candidato a la Dirección Política del partido Fuerza del Pueblo, en el marco de la etapa final del Congreso Elector Manolo Tavárez Justo, que celebra la principal organización opositora del país.

El abogado y comunicador, quien el pasado sábado fue ratificado como miembro de la Dirección Central de esa organización, manifestó que su decisión de aspirar a integrar el máximo organismo ejecutivo responde a su interés de fortalecer el compromiso social y la línea progresista del partido liderado por el doctor Leonel Fernández.

“Entendemos que nuestra incorporación a la Dirección Política puede contribuir a consolidar una línea opositora firme y propositiva, basada en el compromiso social y en el fomento de la ética de la responsabilidad en la práctica política, en aras de mejorar la calidad de la democracia en nuestro país”, expresó.

Alberto Tavárez, investigador de temas históricos y sociológicos, con maestría en Defensa y Seguridad Nacional, fue dirigente del PRM y aspirante a senador por Monte Plata en las elecciones de 2020. En 2022 renunció a ese partido y a su cargo en el Gobierno, para ser juramentado posteriormente por Leonel Fernández en un multitudinario acto en Monte Plata, junto a decenas de dirigentes de su equipo político.

“Nos sentimos satisfechos del trato recibido por el líder y las principales autoridades de este partido, y entendemos que nuestra promoción a la Dirección Política enviaría el mensaje a los miembros de otras organizaciones de que en la Fuerza del Pueblo existen verdaderas posibilidades de crecimiento, porque se valora a los dirigentes que anteponen el bienestar del país por encima de sus intereses particulares”, enfatizó.