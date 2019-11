Alburquerque dice no tiene inquietud de que la JCE aceptará candidatura Leonel Fernández

El exvicepresidente de la República Rafael Alburquerque De Castro dijo no tener ninguna inquietud de que la Junta Central Electoral aceptará la candidatura presidencial de Leonel Fernández Reyna para las elecciones de mayo del 2020.

Alburquerque De Castro quien es miembro de la Alta Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo aseguró que si se aplica el buen derecho no hay nada que le impida a Fernández Reyna ser candidato presidencial para dichos comicios.

El dirigente político opositor aseguró que procedieron a inscribir la candidatura presidencial de Leonel porque están seguros de que tanto las leyes de partidos y de régimen electoral, así como la Constitución de la República no le impiden su postulación.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el también exministro de Trabajo recordó que las citadas leyes solo hablan de candidato y nominado, y en el caso de Leonel Fernández solo ostentó una precandidatura.

Recordó que la Constitución de la República en sus artículos 22 y 123 que versan sobre el derecho de elegir y ser elegido y los requisitos que se requieren para ser presidente de la República, el exmandatario cumple con todos ellos.

“De manera que a mi no me cabe ninguna inquietud de que la Junta debe aceptar esa candidatura y en última instancia está el Tribunal Constitucional que ya está apoderado de un recurso, no de Leonel Fernández porque nosotros no tenemos dudas, sino de un recurso que hizo un precandidato, y que nosotros hemos intervenido en ese recurso“, precisó el reconocido jurista.

Aclaró que esa intervención voluntaria ante el Tribunal Constitucional no es de Leonel Fernández de manera particular, sino de quienes sostienen la tesis de que él puede ser candidato presidencial en el 2020.

“Yo estoy convencido de que si se aplica en buen derecho no hay ningún obstáculo que le impida ser candidato presidencial“, respondió enfáticamente Rafael Alburquerque, cuando se le cuestionó en el sentido si cree que la Junta aceptará la candidatura de Fernández Reyna.

Insistió en que Leonel no ha sido candidato, y es ahora cuando va a ser candidato porque ya ha sido inscrito por varios partidos políticos, personalizado por el Partido Reformista Social Cristiano.

“Era precandidato, entonces la ley no se aplica en este caso, y en el hipotético caso de que se aplicara, constitucionalmente sería una norma que debe ser expulsada del ordenamiento jurídico nacional, porque el derecho de ciudadanía da el atributo de elegir y ser elegido“, recalcó.

Explicó que la propia Constitución establece que ese derecho se pierde por traición a la patria o tomar las armas en contra de la República.

Rafal Alburquerque precisó que si existiera alguna confusión con respeto a las leyes de partidos y Régimen Electoral entonces se debe recurrir al numeral 4 del artículo 74 de la Carta Magna que establece que en esa circunstancia se debe aplicar a favor del titular del derecho.

Dice Fuerza del Pueblo mantiene su rechazo a voto automatizado para comicios 2020

El doctor Rafael Alburquerque alto dirigente del Partido Fuerza del Pueblo aseguró que las organizaciones que integran el bloque Juntos Podemos decidieron rechazar el voto electrónico o automatizado y propugnar porque se refuerce el sistema manual.

“Los partidos que vamos coaligados a las elecciones en Juntos Podemos todos tenemos la misma posición de que debería descartarse el voto electrónico, el voto automático como llama la Junta, y que deberíamos pensar en reforzar el voto manual“, remachó el exvicepresidente de la República.

Alburquerque recordó que en los últimos diez años los países que habían adoptado el voto electrónico comenzaron abandonarlo como es el caso de Alemania donde se desestimó mediante una sentencia del Tribunal Constitucional y luego reformaron su Carta Magna y establecieron que esa modalidad del sufragio quedaba eliminada.

Agregó que igual suerte corrió en Holanda, y países como Suiza y varios estados de los Estados Unidos también marchan en esa misma dirección.

“No es cuestión como dicen algunos de que vamos a volver al pasado, no, no es volver al pasado, lo que queremos es que se refuerce toda la logística del voto manual, porque el voto electrónico en todos los países que se ha utilizado ha demostrado ser muy vulnerable“, advirtió el dirigente opositor.

Recordó que en la reunión del pasado jueves con los miembros de la Junta, cuando el presidente del organismo Julio César Castaño Guzmán escuchó las críticas al voto automatizado, reconoció que se había incurrido en varios “errores“.

Dentro de esos errores está que se le permitió extender las votaciones hasta la madrugada del siete de octubre en colegios electorales en provincias del Sur del país, lo que equivale a decir que cerrado el proceso a las cuatro de la tarde del día seis, en vez de permitirle votar a las personas que estaban en las filas, se dejó que cientos de ciudadanos que fueron transportados en guaguas se le permitiera ejercer el sufragio.

“Cientos y cientos de votantes llegaron en guaguas y tuvieron votando hasta la una y 30 de la madrugada del lunes siete de octubre“, se quejó Alburquerque.

Dijo que igualmente Castaño Guzmán reconoció que fue un error comenzar a dar resultados sin haber esperado que se cerraran todos los centros de votación.

Sostuvo que otro tema que no se tomó en cuenta para implementar el voto automático en las primarias del seis de octubre fue que no se auditaron los equipos que se utilizaron tal y como prometió el pleno de la Junta desde el pasado mes de enero.