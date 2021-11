Alcalde Carlos Guzmán desmiente se iría de la Fuerza del Pueblo al PRM

El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, desmintió hoy que se juramentaría en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) como se ha estado señalando desde el fin de semana en diversos medios y redes sociales.

“Yo soy un hombre de convicciones, yo me fui a la Fuerza del Pueblo cuando era una pulpería, cuando era un colmado, no cuando es un partido como es hoy”, señaló Guzmán.

“Soy de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, mi partido es la Fuerza del Pueblo, termino en la Fuerza del Pueblo y soy un hombre de convicciones”, indicó el alcalde del Santo Domingo Norte.

Alcaldesa Hanoi Sánchez se juramenta en el PRM

“Nunca nadie me ha llamado para hacerme propuestas”, agregó el también miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo a través de una llamada telefónica al programa radial El Sol de la Mañana.

Guzmán, se describió como un hombre de convicciones y de tener buen trato y manejo con el gobierno actual, así como lo tuvo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuando era parte de esa organización.

“El que me conoce sabe que trabajo por convicción, yo soy amigo y me manejo bien con el gobierno, no tengo problemas, porque un tema que beneficie a Santo Domingo Norte no beneficia a Carlos Guzmán, beneficia a todos los habitantes”, puntualizó Guzmán.

“Yo ni mente le doy a eso, en el PLD siempre me lleve bien con el presidente Medina, más nunca pertenecí a la facción del presidente Medina”.

Hanoi

Sobre la salida de la alcaldesa de San Juan la Maguana, Hanoi Sánchez del partido Fuerza del Pueblo y juramentarse en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) el pasado domingo, Carlos Guzmán aseguró respetar su decisión y vaticinó que los resultados de esa disposición se notaran en los próximos años.

“Es una decisión de ella, los resultados usted lo verá en un año o dos”, dijo.

“Ella tiene su trayectoria política al lado del presidente Fernández, es igual que yo, yo soy un hombre de Radhamés Jiménez y Leonel Fernández, Doña Hanoi es una gente de Félix Bautista y de Leonel Fernández”, afirmó el destacado dirigente pueblista.