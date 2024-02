Alcalde de Dajabón denuncia que exsenadora Sonia Mateo intentó boicotear elecciones

El alcalde y candidato del municipio Dajabón, Santiago Riverón, denunció que la exsenadora y dirigente peledeísta Sonia Mateo, trató de boicotear las elecciones municipales en varios centros de votación de esta ciudad.

«A la exsenadora no se le dará el plan, porque el pueblo no quiere volver al pasado, no quiere otra vez la corrupción, el robo ni el narcotráfico», afirmó el edil.

El funcionario no explicó de qué forma la exlegisladora supuestamente habría intentado afectar el proceso electoral.

Riverón llamó a los residentes de Dajabón que continuarán acudiendo a las urnas, tras asegurar que todo está bajo el control de la Policía Militar Electoral.

El ejecutivo municipal dijo que el pueblo ya no quiere que regrese más el PLD.

