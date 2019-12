Alcalde de Jarabacoa califica de falsa informaciones sobre vertedero de Buena Vista

El alcalde de Jarabacoa calificó como falsas las informaciones que se han estado difundiendo en torno al manejo del vertedero que opera en el municipio de Buena Vista y que solo se trata de injurias y calumnias con las que se busca desacreditar su gestión, “que ha sido elogiada por Dominicana Limpia y por observadores municipales extranjeros que han venido exclusivamente al país a verificar el destino final que se le da a la basura”.

Carlos José Sánchez Pineda explicó que el vertedero de Buena Vista es un centro de acopio y depósito de desperdicios de varios cabildos de la zona, y aunque directamente no está bajo su responsabilidad, va a prestar toda la colaboración que esté a su alcance para corregir algunos de los males detectados.

“Hace muchos meses me anticipé y dije que no me iba a reelegir en el cargo. Aun así no he descuidado mis obligaciones y responsabilidades de cumplir con los compromisos que hice al asumir la Alcaldía, no sé porqué se han ensañado con mi persona, porque incluso no cobro el salario de alcalde, no lo necesito”, refirió.

Señaló que más que un daño a su persona y su gestión, los detractores ocultos no dan la cara, pero que si pagan para que otros lo hagan, le hacen más daño el municipio, porque Jarabacoa es una ciudad turística que vive de lo que gastan los visitantes y con sus calumnias los alejan.

“Por la buena gestión municipal que hemos hecho, no solo ganamos un premio de Dominicana Limpia, sino que comisiones de las alcaldías de Minnesotta, Nueva York, Boston y Japón, entre otras, nos han elogiado. Pero como cualquier municipio del país, Jarabacoa no escapa de las dificultades que presenta la adecuada disposición final de los residuos sólidos, quizás con mayor dificultad que otras, dadas las condiciones topográficas y bondades ambientales que posee”, agregó.

Manzana de la discordia. Señaló el alcalde que la manzana de la discordia y los conflictos que han surgido en torno al vertedero donde funciona desde hace 18 años, se debe a la falta de visión que tuvo un inversionista turístico que en las cercanías del basurero compró terrenos y construyó varias villas.

Indicó que una de esas villas fue adquirida por un alto funcionario del Archivo General de la Nación (AGN) y tanto el que adquirió los terrenos para construir las cabañas, como los que han adquirido los bienes inmubles, “hoy no pueden alegar interferencia a sus propiedades porque el vertedero ha estado en el lugar antes de levantarse dichas infraestructuras y no es justo que estén dando declaraciones que no corresponden a la verdad, ni a la realidad actual”.

Dijo que el cabildo no dispone de recursos para un tipo de manejo técnico sofisticado de alrededor de 120 tonelada promedio diario de residuos, y que se ha estado realizando una combinación de técnicas amigables con el medio ambiente, mitigando los efectos nocivos de depósito a cielo abierto, como lo que encontró su administración.

Asimismo, es de opinión que el Ayuntamiento está dispuesto a aceptar que los inversionistas que no desean seguir con sus proyectos cerca de ese espacio, busquen la solución a la problemática de disposición final de los residuos, o en su defecto, el Gobierno Central lo traslade a un espacio más apropiado, si es que existiera en Jarabacoa.

Asimismo, Pineda Sánchez llama a las autoridades de seguridad nacional, para que tomen cartas en el asunto ante la posibilidad de que manos criminales, personas mal intencionadas, sean los que estén auspiciando esta situación en el vertedero.

Operación vertedero. Recordó el funcionario que hace 18 años, o sea en el año 2001, antes de ser alcalde, el Ayuntamiento adquirió una propiedad despoblada en el paraje Rabo de Chivo, Distrito Buena Vista, la que se destinó para establecer el vertedero municipal, fruto de un ponderado análisis que se llevó a cabo para cumplir con las diferentes alternativas para disposición final de la basura.

Incluso dijo que el terreno donde hace 18 años opera el vertedero era un lugar dedicado a la crianza de ganado; pero que al establecerse el basurero se fue poblando de personas que buscaban el sustento de sus familias en los desechos depositados.

Sostuvo que a partir de su gestión 2016-2020, los trabajos de adecuación y manejo se han realizado siguiendo la orientación planteada por Dominicana Limpia, “con quienes mantenemos una estrecha relación técnica”.

Relató que el vertedero ha sido víctima de incendio, intencional o no, y el Ayuntamiento lo ha enfrentado con entereza, decisión y asesoría técnica de expertos en control de incendio de la Oficina local del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Ministerio de Obras Públicas, con la agravante de que ha tenido que disponer de recursos del calbido para adquirir equipos para poder contrarrestar los constantes incendios.