Alcalde de Las Guaranas, Lenín Campos presenta su candidatura a la secretaría de la juventud FP

El alcalde de Las Guáranas, Lenín Campos, reconocido como el alcalde más joven de la República Dominicana, presentó formalmente su candidatura para dirigir la Secretaría de la Juventud del partido Fuerza del Pueblo (FP) a nivel nacional.

A pesar de su corta edad, Campos se ha consolidado como uno de los referentes políticos juveniles más destacados del país. Al anunciar su aspiración, afirmó que asume este nuevo reto con el firme compromiso de representar, impulsar y fortalecer la participación de la juventud dentro de la Fuerza del Pueblo y en todo el territorio nacional.

“Estamos preparados para dar voz y espacio a los jóvenes, para que desde nuestra organización política puedan ser protagonistas de los grandes cambios que necesita la nación”, expresó el joven dirigente durante la actividad.

Campos señaló que la juventud dominicana enfrenta actualmente un panorama complejo, marcado por la inseguridad, el desempleo y las deficiencias en el suministro eléctrico.

Explicó que la falta de energía limita el acceso a la educación y al trabajo remoto; la inseguridad restringe la movilidad y la participación social; y el desempleo genera desesperanza, incentivando la migración.

Con esta candidatura, Lenín Campos, depués de ser el más votado en las elecciones municipales, busca consolidar su trayectoria como líder emergente y continuar aportando al fortalecimiento y crecimiento de la Fuerza del Pueblo desde la visión y las necesidades de la juventud.