El alcalde del municipio de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, renunció este miércoles como miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

«Lo hago con todo el dolor de mi alma, lo hago por principios, por honor y por dignidad» , expresó.

Encarnación denunció además que ha sido maltratado por el propio presidente de la República, Luis Abinader, en varias ocasiones durante su gestión.

«He recibido maltratos puntuales en la que puedo señalar la inauguración teleférico de Los Alcarrizos, cuando fui removido de lugar por el simple hecho de tener un tono de piel más oscura que los demás que se encontraban en la actividad, también la inauguración del polideportivo del distrito municipal de Pantoja y otras tantas actividades encabezada por el primer mandatario», argumentó.

Asimismo, dijo que «en el país hablan de las drogas, pero la mafia más grande de RD es el problema de la basura, el problema de las compañías que no hacen lo que tienen que hacer y quieren que le paguen el dinero que no se han ganado».

«Yo he sido víctima y despojado de una candidatura pero no de la sindicatura, he sido víctima porque me negué a continuar un contrato que traicionaba los intereses del municipio de Los Alcarrizos», aseveró.

El alcalde aseguró que logrará «obtener la victoria contundente el 18 de febrero del 2024».

Encarnación prometió que en los próximos días revelará a que partido pasará a formar parte.

A continuación el texto íntegro de la carta:

Para: José Ignacio Antonio paliza,

Presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM)

Atención: Carolina Mejía

Secretaria General del Partido Revolucionario Moderno (PRM)

Asunto: Renuncia

Primero externarles mis saludos, la presente misiva tiene como objetivo anunciarles mi renuncia irrevocable como miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), después de mucho tiempo reflexionado con mi familia, mi equipo y mis compañeros de partido. Hemos llegado a conclusión de que nuestro trabajo, esfuerzo, lealtad, entrega y amor por esta organización política no ha sido valorado en su justa dimensión, muy por el contrario mi familia, mi equipo y yo hemos recibido vejámenes, golpes, atropellos, maltratos e humillaciones en estos últimos 3 años de gobierno.

Este partido no tomó en cuenta el riesgo que mi equipo y yo asumimos para tomar el control del antiguo PRD, si hoy, el PRM ostente el poder se debe a que hombres y mujeres como yo dimos el todo por el todo, sacrificando lo más sagrado que son nuestras vidas y nuestras familias, sin embargo, esta acciones no han sido valoradas por el Honorable Presidente de la República Luis Abinader Corona, de quien he recibido maltratos puntuales en la que puedo señalar la inauguración teleférico del municipio de los Alcarrizos, cuando fui removido de lugar por el simple hecho de tener un tono de piel más oscura que los demás que se encontraban en la actividad, también la inauguración del polideportivo del distrito municipal de Pantoja y otras tantas actividades encabezada por el primer mandatario en las cuales se me defensa de los desalojados del sector Freddy Beras-Goico. A pesar de esas humillaciones me impidió tener el uso de la palabra hasavienda que iba alzar mi voz en mantuve firme y con la fe en alto, apostando a mantener la unidad partidaria.

Ya que esto no fue tomado en cuenta he decidido de manera formal hoy 4 de octubre de 2023, poner fin a mi caminar en las filas del partido revolucionario moderno. En lo adelante esteremos informando nuestro nuevo rumbo político.

Si en el año 2020, enfrentamos el poder político que encabezaba el exalcalde, con un poderio económico descomunal y con un gobierno apostando a que fuéramos aplastado electoralmente, no obstante, logramos obtener la victoria contundente; estamos convencidos que la historia se volverá a repetir, el 18 de febrero del 2024, volveremos a ganar con el poder de Dios y la voluntad del pueblo.

CRISTIAN ENCARNACION

Alcalde del Municipio De Los Alcarrizos.

