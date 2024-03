Los ediles alegan que fueron desconsiderados en el partido morado

El alcalde del municipio Los Fríos, Alendy Pinales y el regidor electo de Azua, Jhonatan José Jorge Matos, renunciaron de manera irrevocable a la membresía del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por alegados maltratos y además, por considerar que la alta dirigencia de esta organización defiende más los intereses particulares que los del partido.

Trascendió que ambos funcionarios municipales podrían pasar a las filas del Partido Justicia Social que lidera el exsenador de la provincia Santiago, Julio César Valentín.

Los ediles anunciaron su dimisión a través de cartas enviadas por separado al presidente del PLD, Danilo Medina, al secretario general, Charles Marioti y al presidente municipal Welin Féliz. La misiva de Jorge Matos tiene fecha del 13 de marzo y la de Pinales del día de hoy.

El alcalde Alendy Pinales era miembro del Comité Central, vicepresidente provincial y encargado de la juventud del partido morado en el municipio Padres Las Casas.

“Para mí es inaceptable estar en un partido donde los intereses particulares estén por encima del interés colectivo y del país y que se tomen decisiones tan desacertadas porque un grupo no entiende la política de los nuevos tiempos”, afirmó Pinales.

Agregó que “Al PLD le debo lo que soy y me entristece tener que tomar esta decisión, pero lo cierto es que esto no me puede condicionar a permanecer en una organización donde se dice una cosa y se hace otra”.

En tanto que el concejal electo y coordinador provincial de la Juventud con Abel, Jhonatan José Jorge Matos, dijo que abandonaba el PLD luego de 18 años, porque fue objeto de continuos e inmerecidos maltratos internos, desde que fue escogido como el regidor más votado del partido en el municipio de Azua.

Informó que su renuncia es inmediata e irrevocable. El funcionario municipal electo fue presidente de comité de base, presidente de comité intermedio y secretario de la juventud en Azua.