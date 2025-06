Alcalde de Salcedo dice que LMD ha sido “ángel protector” de los municipios

Asegura Víctor D ‘Aza conduce organismo con prudencia y sabiduría, aunque aboga de mayor presupuesto para ayuntamientos



SALCEDO.- El alcalde de este municipio aseguró en el día de hoy, que la Liga Municipal Dominicana ha sido para todos los municipios, una especie de “Ángel Protector” y aseguró que su secretario general, Víctor D ‘Aza ha conducido el organismo que rige a las alcaldías con un alto sentido de prudencia y sabiduría.



Juan Ramón Hernández precisó, que aunque desde la LMD se ha venido haciendo una justa distribución de los recursos a través de lo establecido en la ley 176-07, en donde hasta de manera extraordinaria se han llevado acciones a favor de los ayuntamientos, sin embargo entiende que desde el gobierno se debe incentivar a la modificación de dicha normativa para que mediante la misma puedan recibir mayores recursos presupuestarios.



Entiende el edil, que el Secretario General Víctor D ‘Aza se ha manejado muy acorde a lo establecido en la misma ley y en donde además, en cada uno de los municipios del país se ha sentido su presencia, ya sea a través de pequeñas o medianas obras o con la donación de equipos, camiones compactadores o el acompañamiento para mejorar sus trabajos ya sea a través de cursos técnicos, diplomado y hasta maestrías en centros especialidades o universidades nacionales e internacionales.

En ese sentido manifestó, que nunca ante en la historia de los municipios había llegado un incumbente del calibre de D ‘Aza quien además le ha respondido a las alcaldías y sin excepción a todos los requerimientos o planteamientos que se les han hecho a través de los canales correspondientes, esto así sin ver si estos alcaldes pertenezcan o no al gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Con relación a mayores recursos

Respecto al tema de una mayor asignación presupuestal para todas las alcaldías del país, Juan Ramón Hernández manifestó, que se hace necesario que desde el Congreso Nacional se modifique la Ley 176-07, para que a todos los ayuntamientos del país les puedan llegar mayores cantidades de recursos económicos y así poder hacerle frente a los graves problemas a los que a diario se enfrentan.

Precisó, que en estos momentos muchos ayuntamientos atraviesan por terribles momentos económicos, en donde algunos se han estado sumiendo en deudas lo que va en detrimento del desarrollo de los municipios.

“Esto último a lo que nos referimos Rafael, no es culpa del que preside o no la LMD, en ese caso el señor Víctor D ‘ Aza, no, este señor repetimos se ha constituido en una especie de Ángel Protector para los ayuntamientos del país, pues para que haya una mayor asignación presupuestal para los ayuntamientos se habrá que modificar la ley que nos rige como ayuntamientos, y eso se hace desde el Congreso Nacional, y es por eso es que les hacemos un llamado a los señores legisladores para que en la medida de sus posibilidades atiendan este llamado que les hacemos en el día de hoy”, dijo Juan Ramón Hernández.