Alcalde de Santiago llama a no salir si no es necesario

SANTIAGO.- El alcalde, Abel Martínez, reiteró ayer que la población debe asumir con absoluta responsabilidad el peligro que representa el covid-19, por lo que llamó a los ciudadanos a no salir de sus casas si no es necesario.

Martínez dijo que “debemos asumir este problema con mucha responsabilidad y que a todos nos corresponde poner de nuestra parte para ganar esta batalla”.

Aseguró que desde la Alcaldía y desde el Gobierno central han tomado las medidas para proteger a la población y que este es un asunto muy serio.

Instó en asumir con absoluta responsabilidad el problema del coronavirus. “Te corresponde a ti asumir con responsabilidad y crear conciencia, no salir de tu casa si no es absolutamente necesario”.

Expresó que trabajan con el mínimo de personal, como una manera de reducir al máximo los riegos de contraer el virus, ya que a mayor cantidad de personas reunidas en espacios reducidos mayor riesgo de contagio.

Martínez llamó al empresariado que aún no acata las medidas a someterse a la disposición y que aquellas que no son tan necesarias la acojan y las empresas que necesiten seguir abiertas, hacerlo con el mínimo de personal y a las de zona franca que activen todos los protocolos al nivel máximo y que de Call Centers les permitan trabajar desde sus casa.