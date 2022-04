Alcalde dice van miles de muertos Mariúpol tras invasión rusa

El alcalde añadió que las fuerzas rusas han llevado a la ciudad crematorios móviles para incinerar los restos humanos

El alcalde de Mariúpol declaró ayer, lunes, que más de 10,000 civiles han muerto en esa ciudad del sudeste de Ucrania desde que Rusia invadió al país en febrero. Vadym Boychenko dijo a The Associated Press por teléfono el lunes que los muertos “cubren las calles de nuestra ciudad” y que el saldo de muertes podría ser más de 20,000.



El alcalde añadió que las fuerzas rusas han llevado crematorios móviles para incinerar los restos humanos y se niegan a permitir corredores humanitarios a la ciudad, en un intento por encubrir las matanzas. Horas antes, Rusia aseguró haber destruido sistemas de defensa antiaérea ucranianos en un aparente intento de conseguir la superioridad aérea y privar a Ucrania de armas que Kiev considera cruciales para hacer frente a una inminente ofensiva rusa desde el este.



Rusia aseveró que usó misiles crucero para destruir cuatro plataformas antiaéreas S-300 en las afueras de Dnipro. Indicó que Ucrania recibió los sistemas antiaéreos de un país europeo al que no nombró. La semana pasada, Eslovaquia le dio a Ucrania sistemas S-300 de diseño soviético, pero niega que hayan sido alcanzados. Previamente Rusia reportó dos bombardeos contra sistemas similares en otros dos lugares.

Vadym Boychenko, alcalde de Mariúpol

Puede leer también: Ucrania ve inicio de ofensiva rusa contra el Donbás

La ofensiva inicial de Rusia se estancó en varios frentes ante la firme resistencia de los ucranianos, que les impidieron a los rusos tomar la capital y otras ciudades. La falta de superioridad aérea ha impedido a los rusos cobijar desde el aire a sus tropas en tierra, limitando su avance y probablemente haciéndolas blanco fácil de los ucranianos.



Ante su fracaso en tomar gran parte de Ucrania, Rusia ha recurrido al bombardeo aéreo de centros urbanos. La guerra ha reducido a escombros a ciudades enteras, ha matado a miles de personas y ha dejado a Rusia política y económicamente aislada.

Las autoridades ucranianas acusan a Rusia de cometer crímenes de guerra, como la masacre de civiles en las afueras de Kiev, bombardeos contra hospitales y un ataque con misiles que mató a por lo menos 57 personas en una estación de trenes.



En Bucha el lunes, empezó la tarea de exhumar restos arrojados en una fosa común en el patio de una iglesia.

Galyna Feoktistova estuvo horas esperando en el frío y la lluvia con la esperanza de identificar a su hijo de 50 años, quien fue muerto a tiros hace más de un mes, pero eventualmente se fue a casa para hallar algo de calor. “Él sigue ahí”, declaró Andy, otro de sus hijos.

Teme días tensos en el Donbás

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió ayer, lunes, de una ofensiva “aún más grande” en el este del país, donde este lunes los separatistas prorrusos de la región de Donetsk anunciaron la intensificación de los ataques y la toma del puerto de la estratégica ciudad de Mariúpol.

Le puede interesar: Rusia nombra nuevo comandante de guerra, Alexander Dvornikov