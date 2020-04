Alcalde DN pide impedir circulación sin mascarillas

El alcalde del Distrito Nacional llamó al Gobierno a no permitir a los ciudadanos entrar de otras zonas a la ciudad de Santo Domingo, así como circular por las calles sin guantes y mascarillas para evitar que el covid-19 se siga propagando en el país.

“El Gobierno central dio una disposición que esto sea de manera obligatoria, y nosotros queremos aprovechar este momento para hacer un llamado de que no dejen entrar a la ciudad a nadie que no tenga guantes y mascarillas. Que se exija en los puentes y en las entradas a la ciudad que todo el que entre cuente con ellas”, planteó el alcalde David Collado.

El alcalde hizo la recomendación en un operativo de limpieza simultáneo que abarcó diversos sectores de la capital en el que participaron más de 500 colaboradores de la brigada de aseo urbano, gestión ambiental y fumigación de la ADN y los bomberos.

La jornada abarcó las tres circunscripciones del Distrito Nacional. Agradeció el apoyo recibido en el tiempo que ha estado al frente de la alcaldía.

“Estos operativos son para apoyar todas las medidas que está dando el gobierno central. Recientemente la Alcaldía del Distrito Nacional aprobó una resolución donde hacía un llamado a los dueños de negocios y a todos los ciudadanos que transiten en el Distrito Nacional que usen guantes y mascarillas”, manifestó.

También llamó a dueños de supermercados, colmados, de bancos y de otros negocios que están abiertos que no dejen entrar a nadie a sus establecimientos si no tienen la debida protección.

“La mejor ofensiva y la mejor acción que podemos hacer en contra del coronavirus es respetar las medidas de aislamiento, distancia entre personas y usar guantes y mascarillas”, manifestó.

Refirió que por esa razón no escatimó esfuerzos para tocar puertas del sector privado para conseguir una donación de más de RD$38 millones para comprar un millón de guantes y mascarillas para los residentes del Distrito Nacional.