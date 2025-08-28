Nueva York. El alcalde de esta ciudad, que está teniendo un repunte político en sus aspiraciones a reelegirse en la posición, afirmó que NYC antes era conocida como «calles peligrosas», ahora será como «calles limpias».

«Somos la ciudad grande más segura de Estados Unidos y estamos trabajando para convertirnos también en la más limpia», dijo Eric Adams.

Nuestros logros de «Triple Limpieza», carreteras más limpias, mayor uso de contenedores y menos ratas, demuestran que nuestro enfoque está funcionando, agregó.

La forma en que gestionamos nuestra basura dice mucho de nuestra sociedad. NYC debe lucir tan bien como sus habitantes, no podemos permitir que nuestras calles y aceras se llenen de antiestéticas bolsas de basura negras, que son un peligro de tropiezo para los peatones y un bufé libre para las ratas.

Por eso, durante los últimos cuatro años, nuestra administración ha estado impulsando una era de limpieza pública con nuestra «Revolución de la Basura», precisa Adams.

Esta ciudad tiene más de 1777 kilómetros de carreteras, y durante décadas, la responsabilidad de limpiar los arcenes y las medianas estuvo dividida entre diferentes entidades y no se realizaba con regularidad. Por eso creamos la Unidad de Carreteras del Departamento de Saneamiento».

Ahora, la limpieza de las carreteras es responsabilidad exclusiva de la Unidad de Carreteras, y desde su creación en abril de 2023, ha retirado más de 15 millones de toneladas de basura, desde parachoques de automóviles hasta botellas de agua, envases de comida rápida y más».

Ya contábamos con normas de contenedorización para edificios más grandes; ahora, los edificios más pequeños han pedido más de 800,000 contenedores oficiales de NYC en línea, además de otros 80,000 en The Home Depot. Este es un gran logro para nuestra ciudad y para nuestros esfuerzos por mantener nuestras calles libres de bolsas de basura malolientes.

Por primera vez en toda América del Norte, también pusimos a prueba un nuevo camión de basura automatizado de carga lateral y comprometimos más de $32 millones en fondos permanentes para el Departamento de Saneamiento en nuestro “Mejor presupuesto de la historia”.

«Cuando dije hace cuatro años que íbamos a tener calles más limpias y menos plagas, los cínicos pusieron los ojos en blanco». Dijeron: «NYC es demasiado grande, el gobierno actúa con demasiada lentitud y nadie jamás acabará con las ratas». Pero nos negamos a aceptar un no por respuesta, indico Adams.