Alcalde: Luperón necesita de mayor empuje para su desarrollo turístico

Asegura obras son prioritarias y dice gobierno hace lo necesario, pero hace falta más

LUPERÓN.- Para el alcalde el desarrollo al que aspiran sus más genuinas entidades tanto públicas como privadas, descansa en un porcentaje muy elevado, en el desarrollo del sector turismo, por ser esta zona privilegiada en términos geográficos.

Cementerio indígena, ubicado en La Isabela Histórica. Foto: Rafael Santos.

Douglas Pichardo, de las filas políticas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), enfatiza, que Luperón es uno de los municipios en donde más se destacan las bellezas naturales, y posee, según el ejecutivo, playas, ríos y montañas, así como monumentos de gran significación tanto en el aspecto histórico como arqueológico.

“Este es un municipio bendecido dentro de su patrimonio de riquezas naturales, con potencialidades excepcionales que van desde la Bahía de Gracia o de Luperón, la cual es la más segura que hay en todo el Caribe; en esta zona se registran pocas incidencias de fenómenos atmosférico o climatológico, según datos científicos”, dijo.

Expresa, que para poder lograr el desarrollo que en materia turísticas anhelan sus habitantes, desde el gobierno central se deben implementar acciones que tengan que ver con la construcción y reconstrucción de obras vitales.

Citó, la ampliación del sistema de alcantarillado de aguas residuales, el cual y a pesar de ser uno de los más modernos del país, sus ramajes no llegan hasta donde se precisa, ya que este es un municipio, en donde el sector privado tiene sus miras, pero que por no contar con un adecuado sistema sanitario, dichas inversiones se encuentran estancadas.

También se precisa de un edificio de oficina gubernamental, en donde en un mismo lugar y tal como los tienen la mayoría de las ciudades, se encuentren todas las dependencias del Estado.

“En Luperón se necesita que se reconstruyan los accesos hacia nuestras playas, porque si bien es cierto que poseemos una Bahía con entrada internacional, en donde hay alrededor de 205 catamalares y veleros, necesitamos de esa oferta complementaria, pues muchos visitantes de otras naciones vienen acá a conocer nuestra gastronomía, los ríos, playas, montañas, y una de las parte quizás más importante de todo este territorio, entre otros, como los son nuestros monumentos y los lugares arqueológicos que posee el municipio, específicamente en La Isabela Histórica”, dijo.

Según el alcalde, es Luperón la ciudad que le ofrece a los inversionistas privados, las mejores garantías de plusvalía, pero se hace necesario que desde el gobierno central, específicamente desde los Ministerio de Turismo, Obras Públicas y desde el Instituto Nacional de Aguas Potable (Inapa), vengan y resuelvan las demandas más prioritarias de la zona.

“Nosotros estamos conscientes del gran trabajo que para beneficio de todo el país, está haciendo nuestro Presidente, Luis Abinader, pero necesitamos que desde los Ministerios de Turismo, Obras Públicas y desde el Inapa, vuelquen sus miradas a Luperón, necesitamos que este municipio vuelva a florecer como en décadas anteriores, y esto es posible con las inversiones privadas, y esas inversiones no nos van a llegar si no se invierten los recursos necesarios, recursos estos que desde la alcaldía que presidimos no contamos”, dijo Douglas Pichardo.

Datos

Las Playas: La Cambiaso, Playa Grande, Playita, Los Delfines, El Viejo Oscar y La Playa de Nena. En La Isabela Histórica se cuenta con La Zenote y Punta Devora, entre otras.

Monumento histórico y arqueológico:

Cada semana es visitado por cientos de turistas tanto nacionales como extranjeros, ubicado en La Isabela Histórica, lugar en donde Cristóbal Colón estableció su residencia de manera definitiva y en donde además hay un cementerio indígena.