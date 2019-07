Alcalde NY pide investigar apagón durante ola calor

Consolidated Edison defendió ayer su decisión de haber cortado la electricidad a los neoyorquinos durante las altas temperaturas del fin de semana. La empresa de energía dijo en un comunicado que desconectar la energía era “necesario para evitar apagones más largos” que habrían ocurrido como resultado de daño de equipo adicional.

Un vocero de Con Ed le dijo que la compañía sigue enfocada en restaurar la energía a unos 19,000 clientes. Muchos de los afectados están en Brooklyn. El vocero Allan Drury dijo que la empresa lamenta “el sufrimiento” causado a los clientes. Horas antes, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, había pedido que se investigaran los apagones y que ya no confiaba en la empresa de energía después que dejara sin electricidad a miles. “Eso no debió suceder”, dijo De Blasio, “y debemos asegurar que no vuelva a suceder”. De Blasio dijo la compañía privada “no tiene la misma responsabilidad social que tendría una agencia pública”.