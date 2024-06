Alcalde Villa Vásquez demanda investigación sobre crimen ecológico en montaña de Las Canas

Jenry Castro dice que se produjo ante la vista de la Armada de la zona

VILLA VÁSQUEZ.- Más de 60s tareas de bosques fueron destruidos en la comunidad Las Canas de Villa Vásquez, lo que ha llenado de indignación a los residentes de la zona, cuyo crimen ecológico, según lo denunció el alcalde de este municipio, Jenry Castro, se produjo a poco menos de 150 metros del destacamento de la Armada Dominicana en la zona.

En ese sentido, el edil le hizo un llamado al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, para que se proceda en lo inmediato y se haga una investigación a profundidad, ya que según los datos que hasta el momento se manejan de manera oficiosa, el crimen contra una montaña completa en la zona, fue perpetrado por un influyente político y posible legislador de la Línea Noroeste.

Ante esa situación, Castro manifestó que como alcalde de Villa Vásquez no se puede quedar callado, ya que cuando se iniciaron los trabajos de quema y tala de árboles, la mayoría de estos centenarios, él fue y puso la denuncia ante la dirección provincial de Medio Ambiente, pero allí, el encargado Kelvin Olivo le hizo caso omiso a sus reclamos.

“El desmonte indiscriminado de una loma en Las Canas, un pulmón natural que estaba muy bien forestada y eso en par de días lo redujeron a nada, con toda clase de equipo, no sabemos quién es que está ahí metido, ni me interesa, ahora bien, lo que me interesa es que el Ministerio de Medio Ambiente tome las medidas pertinentes y las medidas de lugar, eso se ha hecho ante la mirada indiferente y descarada del Ministerio de Medio Ambiente”, dijo el alcalde.

Precisó que el ecocidio que se ha cometido en contra del medio ambiente en Las Canas, se llevó a cabo apenas a pocos menos de dos kilómetros de la Playa Buen Hombre, lo que de manera irremediable según la denuncia del alcalde, viene a romper y afecta de manera directa el equilibrio de la naturaleza.

“Ese crimen contra la naturaleza se hizo rápido, la pasada semana, y cuando iniciaron yo lo reporté a Medio Ambiente, pero no se hizo nada para detener la masacre que se ha hecho ahí, ahí fueron devastadas entre 60s o 70s tareas de montaña, de bosque virgen, es mucho lo que se ha talado y quemado, de la capa boscosa no se dejó una sola mata”, dijo Jenry Castro.