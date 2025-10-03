Alcalde y obispo se unen por la salud mental en San Pedro de Macorís

El alcalde Raymundo Ortiz sostuvo un encuentro con monseñor Santiago Rodríguez, obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, donde acordaron trabajar unidos en busca de tomar las medidas necesarias ante la gran cantidad de personas con problemas de salud mental.

Ambos abordaron la urgente necesidad de mejorar la atención a los pacientes con problemas de salud mental, así como de las personas que deambulan por las calles, ya que estos son dos sectores altamente vulnerables de la sociedad.

El alcalde Ortiz resaltó la importancia de adecuar espacios y habilitar camas para ofrecer un tratamiento digno, humano y accesible a quienes más lo necesitan, asegurando que este compromiso se realizará en coordinación con las instituciones correspondientes y la Iglesia.

“Estamos convencidos de que San Pedro de Macorís debe convertirse en un modelo de solidaridad y atención integral a los más necesitados. Este es un paso firme hacia la construcción de una ciudad más justa e inclusiva”, manifestó el alcalde.

El encuentro entre el edil y el obispo reafirma el compromiso conjunto de las autoridades civiles y eclesiásticas en la búsqueda de soluciones sostenibles para la salud mental y la atención social en el municipio.

