Alcaldes logran acuerdo vertedero de San Cristóbal

Los alcaldes de San Cristóbal, Yaguate y Cambita, y los directores de Hatillo y Doña Ana lograron consenso con relación a la administración del vertedero de Ingenio Nuevo, acordaron que la compañía que resulte adjudicada para la recogida de los desechos sólidos en estas demarcaciones cumpla con los requerimientos, de manera que no sea afectado el bienestar de la población. Superan una crisis registrada en las últimas semanas.

Tras la rescisión del contrato con la empresa Blue Energy, el cabildo de San Cristóbal asumió de manera directa la gestión hasta que sea contratada una compañía.

Estas autoridades, pertenecientes en materia de territorio, a la provincia de San Cristóbal depositan sus desechos en el vertedero a cielo abierto en la comunidad de Ingenio Nuevo.

Bajo el eslogan “Todos Unidos por San Cristóbal”, los representantes de los gobiernos locales pertenecientes a los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Moderno (PRM), dejaron atrás sus diferencias políticas.

Participaron en la reunión el alcalde del municipio cabecera San Cristóbal, Nelson de la Rosa, José Oviedo del municipio de Yaguate, José Peña (Friddin) de Cambita Garabitos, GilbertoJJavier de Cambita El Pueblecito y Daniel Isabel de Doña Ana.

De igual manera del distrito de Hatillo, el vocal Manuel Emilio Lachapel, en representación de la directora, Esperanza De Dios. Los alcaldes analizaron la situación del vertedero y de manera mancomunada decidieron luchar por lo mejor para la municipalidad.

Hace alrededor de tres semanas que el Concejo de Regidores de San Cristóbal decidió cancelar el contrato con la empresa Blue Energy, por incumplimientos y supuestas irregularidades en el manejo del vertedero municipal y la recogida de basura.