Alcaldesa DN valora aprobación del Código Penal

Santiago. – La alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, expresó que luego de más de 20 años de discusiones era necesario dar el paso para la aprobación del nuevo Código Penal Dominicano, por parte del Congreso Nacional.

“Era importante no postergarlo más. Las causales generan discusiones legítimas, pero ameritan una legislación aparte. No debían seguir retrasando otras medidas urgentes que ya debían aprobarse”, afirmó.

Mejía, que durante el fin de semana pasado estuvo en esta ciudad y participó en varias actividades, aseguró que su decisión de aspirar a la nominación presidencial por el PRM no interfiere con sus responsabilidades como alcaldesa del Distrito Nacional.

“A mí no me desconcentra nada, porque si hay un valor que recibí en mi casa, junto a mis hermanos, fue el de la responsabilidad. Desde muy pequeña he tenido las mismas características de personalidad y soy muy responsable. A mí no me desconcentran”, respondió Mejía, acerca de si sus aspiraciones presidenciales interfieren con su gestión en la alcaldía.

Mejía afirmó que está de acuerdo en que ningún precandidato debe utilizar recursos del Estado para promover su candidatura y reiteró que la política debe ejercerse con ética, responsabilidad y respetando las leyes. “Estoy de acuerdo que como aspirante, precandidata o precandidato, nadie puede utilizar los recursos que tiene, que son del Estado, para promover sus candidaturas”, dejó claro la secretaria general del partido de Gobierno.

Asimismo, valoró la pluralidad de aspiraciones dentro de su partido: “Yo aplaudo que el PRM presente hombres y mujeres buenos que hemos trabajado y que estamos optando por la Presidencia… Y que lo hagamos de la forma correcta”, subrayó.

Reiteró compromiso con el desarrollo de Santiago y del Cibao, respaldando la obra de Gobierno del presidente Abinader en la región, como el Monorriel y las inversiones en turismo de salud, negocios y convenciones.

Durante su estadía en Santiago, la alcaldesa Carolina Mejía visitó el Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco), donde fue recibida por el director ejecutivo, Iván Hernández Guzmán. Allí invitó formalmente a Hernández a realizar una exposición sobre el tabaco en el Palacio Consistorial de la Ciudad Colonial, en Santo Domingo.

Mejía sostuvo un encuentro con más de 50 artistas, con quienes compartió impresiones y recorrió el Boulevard de los Artistas, en la calle Benito Monción, en el centro de esta ciudad, en un evento organizado por el periodista Esteban Rosario.