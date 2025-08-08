Alcaldía de Salcedo reconoce a Carolina Mejía

SALCEDO.- En un vistoso acto que contó con la presencia de diferentes personalidades del mundo político, la alcaldía de este municipio reconoció a la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía

El acto de reconocimiento se llevó a cabo en el Salón de Sesiones de la alcaldía de aquí, y el mismo fue presidido por el alcalde Juan Ramón Hernández, así como por una comisión de regidores encabezada por Román Valentín.

Al resaltar las virtudes de la referida alcaldesa, Hernández manifestó que el municipio que preside se siente muy complacido por tener en esta ciudad a la que según expresó, será la próxima presidenta de la República Dominicana.

En ese sentido el ejecutivo municipal destacó el liderazgo que en los últimos años ha venido tomando la mujer en los diferentes escenarios en donde estas han estado jugando papeles esenciales, en donde el nombre de Carolina Mejía, es el que más ha tenido connotación.

Al recibir el pergamino que la declara mediante la Resolución 29-25, como Visitante Distinguida, la cual fue leída por la encargada del Departamento de Planeamiento Patricia Gómez, Carolina Mejía dijo sentirse agradecida por el acto que en su honor se llevó a cabo en esta ciudad.

Precisó la dama y dirigente política, que la mujer dominicana siente orgullo al compartir su género, con damas de la talla y el calibre de las Hermanas Mirabal, Fe Violeta Ortega asi como Tomasina Cabral, las cuales han sido ejemplo viviente de la historia de lucha del pueblo dominicano.

En la actividad además de las personalidades presentes estuvieron, los diputados Félix Hiciano y José Rojas, también los dirigentes políticos, Freddy Fernández, Piedrín Jiménez, Miguel Vásquez, Juan Villar y Elías Polanco, entre otros.

RAFAEL SANTOS

