Alcaldía de Santiago limpia sector Nueva Yok Chiquito

La limpieza del barrio.

Santiago.– La Alcaldía de Santiago realizó ayer un operativo de limpieza y remozamiento en el sector conocido como Nueva York Chiquito.

Durante la jornada participaron las direcciones de Limpieza Pública, Ornato, Plazas y Parques y Gestión Ambiental, bajo la coordinación del director Sergio Núñez Parra. Las labores, ejecutadas por instrucciones del alcalde Ulises Rodríguez, incluyeron poda de árboles, retiro de escombros, chatarras y limpieza profunda en calles y espacios públicos.

Núñez Parra, director de Gestión Ambiental, explicó que esa acción forma parte de un plan integral para recuperar espacios urbanos con alto potencial comunitario.

“Por instrucciones del alcalde Ulises Rodríguez, iniciamos esta intervención con una visión clara: Nueva York Chiquito debe comenzar a transformarse y esta es una primera muestra de lo que haremos”, expresó Núñez Parra.

“Este operativo forma parte de la visión integral del alcalde Ulises Rodríguez, para renovar y embellecer los sectores de Santiago, garantizando mayor salubridad y calidad de vida a los ciudadanos”, dijo.

