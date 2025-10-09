Alcaldía de Santiago y Ágora Santiago Center firman acuerdo para el remozamiento de la avenida Juan Pablo Duarte

El Ayuntamiento del Municipio de Santiago, firmó este miércoles un acuerdo de apadrinamiento con la Ágora Santiago Center, que establece una alianza público-privada para el remozamiento, embellecimiento y mantenimiento de áreas verdes y espacios públicos en la avenida Juan Pablo Duarte, una de las principales arterias viales de la ciudad.

El convenio forma parte de las acciones que impulsa la actual gestión municipal orientadas a fortalecer la movilidad urbana, la seguridad vial y la revitalización del entorno urbano en puntos estratégicos de Santiago.

Durante la firma del acuerdo, el alcalde Ulises Rodríguez resaltó el valor de la colaboración con el sector privado como herramienta para el desarrollo sostenible del municipio.

“Este acuerdo refleja nuestro compromiso de trabajar junto al empresariado en la transformación urbana de Santiago. Cada espacio recuperado y embellecido representa un paso más hacia una ciudad más limpia, más atractiva y con mejor calidad de vida para todos”, afirmó Rodríguez.

Por su parte, Ágora Santiago Center, representada por Dana Amelia Cabral Mejía y Pablo Aguirre Rodríguez, manifestaron su satisfacción de contribuir al desarrollo urbano de Santiago a través de iniciativas que promuevan la responsabilidad social empresarial y el bienestar colectivo.

Detalles del acuerdo

El documento establece que Ágora Santiago Center, se compromete a apadrinar los trabajos de remozamiento y embellecimiento en un tramo de la avenida Juan Pablo Duarte, mediante aportes económicos, materiales o en servicios, en coordinación con el Ayuntamiento.

El acuerdo tendrá vigencia hasta abril de 2028, coincidiendo con el período de la actual gestión municipal. Además, estipula que todas las mejoras e infraestructuras realizadas en virtud del convenio permanecerán bajo propiedad y administración del Ayuntamiento, garantizando su preservación como patrimonio público.

Un compromiso con el desarrollo sostenible

Este convenio forma parte de la estrategia municipal de colaboración público-privada que impulsa el Ayuntamiento de Santiago con distintas empresas locales, con el objetivo de mantener espacios públicos limpios, seguros, accesibles y funcionales para la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la Alcaldía reafirma su compromiso con el ordenamiento territorial, la movilidad sostenible y la revitalización urbana, consolidando a Santiago como una ciudad moderna, verde e innovadora, abierta al desarrollo responsable y la inversión.

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.
Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.
Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.



