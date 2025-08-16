Huracán Erin: Acciones de prevención en el Distrito Nacional ante posibles afectaciones

  • Hoy
Huracán Erin: Acciones de prevención en el Distrito Nacional ante posibles afectaciones

La Alcaldía del Distrito Nacional desplegó una serie de medidas preventivas para contrarrestar los posibles efectos del huracán Erin y de una vaguada.

En ese sentido, el cabildo ha reforzado la limpieza de imbornales y filtrantes en las avenidas Independencia, Cayetano Germosén, Alma Mater, George Washington y San Martín. Asimismo, en los alrededores del Centro Olímpico, Club Los Prados, Teleantillas y El Huacalito.

Puede leer: Huracán Erin: Alerta verde para Distrito Nacional y otras provincias

WhatsApp Image 2025 08 16 at 12.22.50 PM 2
WhatsApp Image 2025 08 16 at 12.22.50 PM 1
WhatsApp Image 2025 08 16 at 12.22.50 PM

De igual forma, en el entorno de la laguna de urbanización Fernández, parque Belisario Curiel, parque Los Praditos, parque Independencia y parque Las Praderas. También en los sectores Piantini y Don Bosco.

Los camiones succionadores y brigadas de barrido y cuneteo han sido desplegados en los puntos críticos de la capital, para aminorar los efectos de las lluvias.

El Instituto Dominicano de Meteorología pronosticó que para el fin de semana el huracán Erin podría continuar fortaleciéndose y provocando vientos, lluvias y fuertes oleajes en algunas comunidades. Sin embargo, hasta el momento no representa peligro de impactar la isla, previendo que pase a cientos de kilómetros.

Recientemente, en coordinación con el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, la alcaldía colocó semáforos pluviales que indican el nivel de agua acumulada en puntos críticos, tales como el entorno del Club Paraíso, entorno Club Los Prados, V Centenario en el paso desnivel de la Tunti Cáceres y Peña Batlle, entorno Teleantillas, entre otros.

El cabildo reiteró su llamado a los ciudadanos a no sacar los desechos a los frentes de las casas en momentos en lo que llueve o se esperan fuertes lluvias, ya que pueden ser arrastrados por el agua y obstruir los filtrantes.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Huracán Erin avanza: advertencias de las autoridades sobre lluvias y oleaje peligroso
Huracán Erin avanza: advertencias de las autoridades sobre lluvias y oleaje peligroso
16 agosto, 2025
Huracán Erin: Acciones de prevención en el Distrito Nacional ante posibles afectaciones
Huracán Erin: Acciones de prevención en el Distrito Nacional ante posibles afectaciones
16 agosto, 2025
Huracán Erin: Alerta verde para Distrito Nacional y otras provincias
Huracán Erin: Alerta verde para Distrito Nacional y otras provincias
16 agosto, 2025
Atención por lluvias y vientos de huracán Erin desde mañana
Atención por lluvias y vientos de huracán Erin desde mañana
16 agosto, 2025
Ocho provincias en alerta verde por posibles efectos de huracán Erin
Ocho provincias en alerta verde por posibles efectos de huracán Erin
15 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo

La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo

Edición impresa, viernes 15 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 15 de agosto de 2025

La Página. Viernes 15 de agosto de 2025

La Página. Viernes 15 de agosto de 2025

Adames rechazó una jugosa oferta

Adames rechazó una jugosa oferta

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

¡Tras 20 años sin verse! Así fue el emotivo reencuentro entre Denzel Washington y Spike Lee

¡Tras 20 años sin verse! Así fue el emotivo reencuentro entre Denzel Washington y Spike Lee

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo