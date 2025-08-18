Alcaraz extiende su ventaja de grandes títulos sobre Sinner

Carlos Alcaraz, durante su actuación en Wimbledon.

Carlos Alcaraz amplió su ventaja en Grandes Títulos sobre su rival Jannik Sinner al quedarse el lunes con el trofeo de campeón del Cincinnati Open.

Sinner, número 1 del PIF ATP Rankings, no perdió ni un set en su camino al partido por el campeonato. Sin embargo, después de que Alcaraz se adelantara 5-0 el lunes, el italiano, con problemas de salud, se retiró, dando al español una ventaja de 9-5 en su Lexus ATP Head2Head.

Alcaraz ahora posee 13 Grandes Títulos —una combinación de campeonatos de Grand Slam, trofeos en las Nitto ATP Finals y torneos ATP Masters 1000, y medallas de oro olímpicas individuales—. Además, ha conquistado ocho trofeos ATP Masters 1000, más que cualquier otro jugador en activo, excepto Novak Djokovic (40). 

Grandes títulos de Alcaraz y Sinner

JugadoresGrand SlamsNATPF1000sTotal^ (Prom)
Carlos Alcaraz5/180/28/3113/52 (4)
Jannik Sinner4/231/34/349/60 (6.7)

El jugador de 22 años ha ganado seis títulos esta temporada, liderando el ATP Tour en esta estadística, e incluyendo cuatro Grandes Títulos. Ha conquistado tres Masters 1000 en 2025 (en Montecarlo, Roma y Cincinnati), además de un Grand Slam en Roland Garros.
 
Alcaraz ha ganado un Gran Título por cada cuatro torneos que ha disputado en su carrera. Solo Novak Djokovic (3,3) y Rafael Nadal (3,5) han triunfado con mayor frecuencia que el español, seguidos por grandes figuras de la historia como Roger Federer (4,4), Pete Sampras (4,9) y Andre Agassi (6,1).

Víctor Ferrand

Alcaraz extiende su ventaja de grandes títulos sobre Sinner
