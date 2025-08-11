Alegría: Los niños brillaron

Franklin Mirabal

Superando todas las expectativas concluyó la segunda Copa Internacional de Pequeñas Ligas de la Academia La Javilla.

Yo estuve en la organización, la inauguración, en las gradas con el público y en el terreno de juego en la clausura oficial.

Viví las emociones de los niños, de sus amigos y familiares.

Estoy enamorado con esa norma de apoyar a los niños.

Prometí, y lo voy a hacer: Visitaré otras Ligas y Academias deportivas para compartir con sus niños deportistas.

La gente no se imagina lo alegre que es apoyar a los niños.

Tu apoyas a futuros buenos ciudadanos, a futuros peloteros de Grandes Ligas, abogados, doctores, periodistas, en fin, a gente de bien.

Además me encanta que todos esos niños me conocen, conocen mis frases como narrador del Licey, y me dan su cariño.

Seguiré entrevistando a los peloteros grandes del béisbol, pero ahora mismo mi prioridad es compartir con los niños.

Gracias a mi entrega, estoy logrando que otros periodistas de nivel también apoyen a los niños.
Dios bendiga a los niños.

Periodista y editor deportivo con 37 años de experiencia, experto en béisbol, locutor, cronista, bilingue y comprometido con apoyar a los deportistas del país.

