Aleica se abre paso en la escena musical

La artista emergente Aleica Estefany Arzeno Tejada, conocida artísticamente solo como “Aleica”, continúa desarrollando su carrera musical con pasos firmes.

Aleica, gracias a su estilo y la conexión que ha generado con el público a través de las plataformas digitales como TikTok, ha comenzado su ascenso en el género urbano.

Canciones como “Tímbara” y “Fogarate”, así como colaboraciones con artistas como Jey One, Tivi Guns y Donaty, han reforzado su presencia en la escena del dembow dominicano y abierto puertas a mercados internacionales como España y Perú, donde tiene presentaciones programadas para noviembre.

Como parte de su agenda de presentaciones, el 21 de octubre, la intérprete, participará como panelista en el evento “Tropicalisimo Artis Hub”, organizado por la emisora LMHX.fm en el Dirty Rabbit de Miami Beach, como parte de la Latin Billboard Week.

Explicó que, su intervención en este importante espacio representa una oportunidad única para compartir su visión como artista emergente y conectar con profesionales de la industria musical a nivel global.