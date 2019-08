Alejandro Giammattei gana la presidencia de Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA.-– La ventaja del conservador Alejandro Giammattei en las elecciones presidenciales de Guatemala es irreversible, informó anoche el Tribunal Supremo Electoral. Julio Solórzano, magistrado presidente del TSE, dijo en conferencia de prensa que el cómputo registrado hasta el momento ya no tendría variaciones significativas. Sin embargo, se agregó que el proceso electoral aún no ha terminado y que los resultados definitivos se darían a conocer próximamente, cuando finalicen los plazos abiertos para impugnaciones.

“Fue una elección limpia”, dijo Solórzano al ser cuestionado sobre si hay dudas en la elección.

Con casi 98% de las mesas de votación escrutadas, Alejandro Giammattei, candidato conservador del partido “Vamos” obtenía el 58.37% de los votos mientras que su rival, la ex primera dama Sandra Torres –del partido Unidad Nacional de la Esperanza– mantenía 41.64%.

La segunda ronda electoral finalizó con un alto nivel de abstencionismo. Según publicó el Tribunal Supremo Electoral, de los más de ocho millones de guatemaltecos inscritos al padrón, se abstuvieron casi cinco millones.

Muy cerca del centro de cómputo, el partido de Giammattei instaló una tarima donde habló para sus simpatizantes al difundirse los primeros resultados. “Quiero agradecer profundamente a todos mis amigos de mil batallas, asesores que nos acompañaron en esta dura lucha que no fue fácil. El objetivo se cumplió”, dijo.

“Con un nudo en la garganta, 12 años después vengo a decirles que para este humilde servidor, este humilde ciudadano de Guatemala, va a ser un inmenso honor ser el presidente del país al que amo tanto”, agregó. Con cohetillos y bombas caseras, decenas de simpatizantes celebraban la victoria de Giammattei. Giammattei, un médico de 63 años, buscaba la presidencia por cuarta ocasión y quiere imponer mano dura contra el crimen y reintroducir la aplicación de la pena de muerte; se opone férreamente al matrimonio homosexual y al aborto y defiende los valores tradicionales Torres, quien estuvo casada con el expresidente Álvaro Colom , tiene una carrera propia como empresaria.