Tras una primera mitad de año llena de nuevas canciones, éxitos e hitos, Alejandro Sanz estrena “No Me Tires Flores” junto a Rels B mientras suma sold outs en México.

Un tema que sin duda será uno de los más importantes de este año y que en su inédito estreno en directo ya mostró su energía y química.

Este tema nace de la más pura admiración mutua, esta canción es el resultado de una conexión artística natural y espontánea entre los dos artistas.

Estrenada por primera vez en directo dentro del primero de los seis sold outs de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, el tema estará disponible en plataformas digitales este 19 de septiembre.

Un videoclip con estreno mundial en directo

Su videoclip, grabado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el pasado 12 de septiembre, ha sido dirigido por el realizador argentino Diego Álvarez de Plataforma, productora transmedia especializada en contenido audiovisual innovador para televisión, streaming y música, pionera en el uso de tecnología de streaming y que ha producido conciertos, documentales y vídeos para artistas como Metallica, Shakira o Molotov.

Continuando con la pregunta tan cotidiana como poderosa ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz suma este tema a esta emocionante etapa que sigue cosechando éxitos como su reciente trabajo de hace apenas tres meses o sus nominaciones a Latin Grammys 2025 con: Grabación del Año por “Palmeras en el jardín”, Álbum del Año por ¿Y Ahora Qué?, Canción del Año por “Palmeras en el jardín” y Mejor Álbum Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué?

Estos hitos, acompañados del increíble arranque de gira en México —que sigue batiendo récords—, han impulsado la siguiente fase del tour, que verá a Alejandro Sanz llevar su espectáculo a algunos de los estadios y arenas más importantes de Latinoamérica.

Alejandro Sanz y Rels B

Las fechas confirmadas para la gira latinoamericana 2026 son:

13 de febrero: Bogotá, Colombia – Arena Movistar

19 de febrero: Quito, Ecuador – Estadio Olímpico Atahualpa

21 de febrero: Guayaquil, Ecuador – Estadio Modelo

25 y 26 de febrero: Lima, Perú – Estadio Nacional

28 de febrero: Santiago, Chile – Estadio Bicentenario La Florida

4 de marzo: Rosario, Argentina – Autódromo de la Ciudad de Rosario

6 de marzo: Buenos Aires, Argentina – Campo de Polo

8 de marzo: Córdoba, Argentina – Estadio Kempes

Sobre Alejandro Sanz

Alejandro Sanz es uno de los artistas más influyentes y celebrados en la historia de la música latina, con una carrera que abarca más de tres décadas.

El cantautor español ha lanzado 12 álbumes de estudio, todos certificados Multi-Platino en Estados Unidos, España y Latinoamérica.

Con éxitos como «Corazón Partío», «Amiga Mía» y «No Es Lo Mismo», Sanz ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo y fue nombrado Persona del Año en 2017 por la Academia Latina de la Grabación.

Ha colaborado con una amplia gama de artistas reconocidos, entre ellos Shakira, Camila Cabello, Alicia Keys, Juanes, Marc Anthony y Rosalía, demostrando su versatilidad y su alcance global.

Ganador de 22 Latin GRAMMYs® y cuatro GRAMMYs®, Sanz se destaca como uno de los artistas españoles más galardonados de la historia.

Reconocido por sus letras poéticas, composiciones innovadoras e inolvidables presentaciones en vivo, Alejandro Sanz sigue inspirando y moldeando el panorama musical global. En 2024, recibió el Premio a la Trayectoria en los Billboard Latin Music Awards.

Este 2025 vuelve con ¿Y Ahora Qué?, un trabajo discográfico que cuenta con colaboraciones como Grupo Frontera, Shakira o Carin León.