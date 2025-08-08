¡Alerta! 6 alimentos que parecen saludables pero no lo son realmente  

Debido a que los alimentos más deliciosos suelen ser aquellos con mayor cantidad de calorías, grasas y azúcares, las personas nos encontramos constantemente en búsqueda de opciones que sean más saludables, pero que tengan un buen sabor.

Si bien existen muchas buenas opciones que cumplen con este objetivo, también existen otras que pueden dar la ilusión de serlo y que; sin embargo, si se analiza de manera detenida, no son tan sanas como parecerían ser. Ese es el caso de la siguiente lista de alimentos, los cuales, a pesar de parecer sanos, deben consumirse con moderación.

1. Granola

La granola es un alimento cuya base es la avena y la miel. En este sentido podría parecer saludable debido a que contiene avena, un cereal con muchas propiedades para la salud, algo que también ocurre en el caso de la miel; sin embargo, aunque contenga ingredientes saludables, existen factores que lo vuelven no tan sano.

También puede leer: Matcha, moringa o cúrcuma: beneficios, diferencias y cómo usarlos

Uno de ellos es que muchas veces se consume en cantidades mayores a las recomendadas. Debido a que tanto la avena como la miel son alimentos saludables, pero altos en calorías, la porción saludable sería realmente pequeña y, en general, la gente consume más de lo que debería por considerar que están consumiendo un alimento sano.

En este sentido, su consumo suele tener el efecto contrario a brindar salud pues puede favorecer el incremento de peso, así como de glucosa en la sangre. Este efecto se vuelve aún más susceptible debido a que las granolas actuales suelen contener muchos otros ingredientes altamente calóricos como las almendras o el chocolate.

Una opción realmente saludable con el que se podría remplazar la granola para consumir con yogurt o fruta sería el amaranto sin azúcar añadida.

Su consumo solo se recomienda para personas que hagan mucho ejercicio y necesiten un gran cantidad de energía en porciones pequeñas (iStock)

2. Jugo de naranja

Se sabe que la naranja aporta una gran cantidad de vitamina C, lo que lo vuelve un alimento con muchos beneficios para la salud; sin embargo, este beneficio no se traslada al jugo, a pesar de provenir de la misma fruta. Esto ocurre porque el jugo solo contiene mucha azúcar, lo que incrementa la glucosa en sangre y la probabilidad de subir de peso.

Aunque un jugo sí aporta aún más vitamina C y puede ser recomendado en caso de estar enfermo para reforzar el sistema inmune, consumirlo de forma regular no se recomienda. Lo que vuelve saludable a la naranja es comer los gajos, ya que en ellos se encuentra la fibra que ayudará a que el cuerpo absorba el azúcar propia de la fruta de manera más lenta.

En un solo vaso de jugo se ingiere una gran cantidad de azúcar (iStock)

3. Ensaladas con aderezo

Las ensaladas sí son saludables, pero en su forma más simple. En un intento por volverlas apetecibles muchas personas añaden ingredientes que elimina toda su sanidad; los ejemplos más claros son los aderezos altos en calorías o toppings como almendras, frutas altas en calorías como el mango o quesos como el manchego.

El lado contrario es el consumir solo ensalada con el objetivo de bajar de peso. Comer solo hojas verdes sin proteína pensando que es un alimento sano puede causar descompensación al cuerpo. En realidad, más que recomendar la ensalada, los nutriólogos suelen incentivar el consumo de verduras cocidas como acompañamiento.

La ensalada sí puede ser sana siempre y cuando sus complementos sean bajos en calorías y altos en proteína. Además, se recomienda usar variedad de hojas verdes como espinaca y arúgula además de la lechuga pues esta no aporta tantos nutrientes.

Los aderezos y otros ingredientes suelen elevar en gran medida las calorías de alimento (iStock)

4. Yogurt de sabor

El yogurt ha sido considerado durante mucho tiempo como un alimento saludable que se manda a los niños en el desayuno debido a que la lactosa presente en él aporta calcio y probióticos, bacterias que mejoran la salud intestinal; sin embargo, dichos beneficios se ven opacados por la alta cantidad de azúcar que suelen tener estos productos.

Para seguir obteniendo los beneficios de este alimento se recomienda preferir los yogurt de tipo natural y el yogurt griego y, de ser posible, su presentación sin azúcar.

Los endulzantes que usan para elaborarlo son altos en calorías (iStock)

5. Sushi

Si bien no es en sí mismo considerado un alimento saludable, sí suele verse como una opción más sana en relación a otras comidas rápidas; sin embargo, el sushi puede contener las mismas calorías y grasas que una hamburguesa. Si bien los sushis más “saludables” pueden ser los vegetarianos lo cierto es que este alimento es básicamente arroz (un carbohidrato con queso philadelphia, ambos alimentos altos en calorías).

Además de estos ingredientes, muchas presentaciones actuales suelen ser empanizadas, lo que los vuelve aún menos sanos.

Los ingredientes que lo conforman son altos en calorías como el arroz y le queso (Imagen ilustrativa Infobae).

6. Yakutl

Durante años el Yakult ha gozado de la fama de ser una bebida muy saludable debido a su gran contenido de lactobacilos, los cuales mejoran la salud digestiva; sin embargo, tomarlo es básicamente como ingerir un shot de azúcar pues en su pequeño tamaño contiene lo equivalente a dos cucharadas y media de este endulzante lo que lo vuelve muy elevado en calorías.

Su beneficio no es mayor que el mal que causa a la salud, aunque ya existe una versión reducida en azúcar (Especial)

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd