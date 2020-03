ALERTA. Artesanía, producción en serie y necesidades materiales y espirituales

Me interesa el debate libre de ideas, y me gustaría recibir opiniones de los lectores. Reitero que la artesanía es arte, menor en muchos casos, mayor en otros, dependiendo de quién y cómo la haga. Si la hace un genio como fue Manuel de Jesús Checo Lubreil (Pachiro), será una pieza con tanto valor y dignidad como la de un pintor o escultor, pues de alguna manera el artesano es ambas cosas, solo que su trabajo generalmente parte de retomar elementos de las tradiciones populares. Y cuando reproduce una pieza original en variante artesana, probablemente el autor primero se quede envidioso de lo que se hizo partiendo de su creación. En el caso de Pachiro casi siempre hacía el mismo el original.

A propósito de esto de hacer una obra de arte a partir de otra anterior, para quedar con calidad, quien la realiza debe agregarle nuevos elementos que enriquezcan la obra punto de partida, tal como he dicho antes.

Obras de arte inspiradas en otras

Hay películas inspiradas en libros, a los cuales en ocasiones superan en calidad. Ejemplo: El Padrino, de Francis Ford Coppola, es mejor como obra de arte que la novela El Padrino, de Mario Puzzo, en la que se inspiró. Y como explica Maritza Pérez Gimbernard, en música, el intérprete es tan importante, y algunas veces más, que el compositor.

Igual, con la canción A Mi Manera (Myway), de Paul Anca, y La Bohemia, de Charles Aznavour. Son de mayor calibre que las originales delas que derivaron.

En cuanto a la negación de utilitario que Ramón Mesa le hace al arte, está siguiendo una equivocada concepción que ha llevado al arte a ser subvaluado por los investigadores científicos y los profesionales de otras áreas, que en ocasiones lo consideran inútil y banal, sin sentido y propio de vagos.

Lo utilitario no es solo lo que sirve para alimentarnos, vestirnos, sentarnos,vivir o pernoctar. No. El ser humano tiene necesidades materiales (comer, sexo, dormir, respirar, techo, cama, etc.) y necesidades espirituales (arte, ciencia, fantasías, sueños, utopías, diversiones, ocio, juegos, viajes, etc.) y ambas son igualmente indispensables para una vida feliz.

El arte: Tan utilitario como lo material

El arte es tan necesario como la ciencia y la técnica, e incluso, las tres intercambian recursos. Una de las tres no puede hacer bien su función sin auxiliarse de las otras dos. Un científico que no use el arte (imaginación, fantasía, suposiciones, juegos a lo casual, cerebro creativo o ilógico) está perdido, y difícilmente descubra cosas nuevas. Un artista que solo use su imaginación, fantasías, sueños, y no investigue, analice críticamente su obra, luego de pasar el momento del sopor inventivo o creativo, no llegará a ser buen artista. El buen artista es producto de disciplina y talento.

Igualmente, un científico es resultado del estricto rigor de la disciplina y exactitud del académico autodidacta o escolarizado.