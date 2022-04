ALERTA. Borges: “Si escribir me fuese doloroso, no escribiera”

NI BORGES NI CRISTO… ES ROSA SILVERIO

Esta no es una cita exacta del venerable maestro porteño, sino un invento mío para resumir sus palabras en el título de esta entrega. Pero estoy seguro de que él hubiese firmado esa frase, pues recoge con exactitud su opinión sobre el

proceso de la escritura. Contrario a algunos escritores para quienes el oficio es angustiante, amargo, un sufrimiento.



Para Borges (quien decía emplear siempre palabras sencillas para poder ser leído sin ir al diccionario) escribir es dicha, diversión, encanto con el que vivía y convivía. Era su pequeño gigante paraíso personal, tan inmenso y sublime como

el que promete el barbudo rabí de Galilea a quienes sigan sus palabras.

Por eso, sus cuentos, poemas y ensayos, que acaso son una misma y distinta literatura, son tan sencillos como lo fue la vida y prédica del nazareno, aquel que tan hermosamente nos invitaba: “Contemplad los lirios cómo crecen: no trabajan ni hilan; y dígoos: ni Salomón en toda su gloria vistióse como uno de ellos”. Obviamente, admiro a Cristo más que los cristianos.

Jorge Luis Borges

A pesar de esta larga digresión, el tema de este artículo no es ni Borges ni Jesucristo, sino el diálogo que, a través de Facebook sostuve con la poeta Rosa Silverio, y que comencé a relatar en la entrega del domingo pasado, y pueden ustedes encontrar si escriben en google:

https://www.facebook.com/search/top/?q=ALERTA.%20Escribir%3A%20%C2 %BFdoloroso%20o%20divertido%3F%20Di%C3%A1logo%20con%20Rosa%2 0Silverio



Mientras, continuemos el diálogo con la poeta santiaguera:

ROSA ME RESPONDE



“Amigo, te equivocas con lo del ego encendido y la búsqueda de aceptación y demás. Mi lucha no es por los demás, sino que es conmigo misma. Es una autoexigencia por dar lo mejor, por escribir mejor, no por los demás, sino por la

satisfacción que eso puede producirme a mí misma. Yo no busco sentirme superior a nadie. Busco escribir mejor por mí, por lo que a mí me significa, que no son los valores que tú citas. De todos modos agradezco muchísimo tus

consejos que siempre son bienvenidos. En otras ocasiones me has recomendado la meditación y aunque no soy dada a ella, probaré. Te envío un abrazo y todo mi cariño”.

MI RESPUESTA A ROSA

“Agradezco, por el inmenso cariño que te tengo, que hayas aceptado hacer la prueba de aprender a meditar. Espero que no te desalientes, sino que tengas la serenidad y firmeza necesaria para continuar. Es posible que yo me haya

equivocado cuando te atribuyo lo de búsqueda de aceptación por parte de los demás. Pero no negarás que buscas aceptación de ti misma, porque tu público en ese sentido eres tú misma, y buscas verte desde fuera de ti como una gran escritora, gran poeta, gran narradora.



Y te diré que esa es una de las actitudes que han hecho de muchos grandes escritores y artistas en general conseguir éxito como escritores, pero sus vidas han sido un fracaso. Porque una vida llena de sufrimientos en un fracaso.

El mayor éxito consiste en vivir feliz, porque uno ha reducido al mínimo los conflictos internos, los conflictos de ti contigo misma. Creo que la mejor forma de escribir es la de Cortázar, Gioconda Belli, Whitman, Silvina Ocampo Neruda: escribieron sin sufrir luchando por alcanzar la obra perfecta. Esta viene del profundo placer y alegría de escribir, como escribieron ellos”.

OTRAS CITAS INEXACTAS, DE MEMORIA

“Hay que escribir como decía Borges: por la dicha de escribir. Apuntaba el maestro porteño: nunca me siento a escribir buscando una gran obra. Simplemente me siento a disfrutar del acto de escribir, y la gran obra viene sola. Creo que lo primero que debemos aprender en la vida es a buscar los caminos para hacerla feliz: eso nos dará salud espiritual, mental, física y social. Nos dará éxito en cualquier oficio que hagamos, pues nos brinda el placer de hacerlo y la

alegría de hacerlo bien. Hay que escribir como escribía música el travieso y feliz Wolfgang Amadeus Mozart, para quien jugar y escribir eran sinónimo. No olvido algo más que dijo Borges: hay escritores que dicen que para ellos escribir es algo doloroso, una lucha, un sufrimiento en búsqueda de lo perfecto. Si para mí fuera eso, no hubiera escrito ni una línea. No escribo en busca de fama, dinero, elogios de críticos, ni vanidad mía. Escribo porque escribir es un goce”.



Para mí, la meditación es el camino a la felicidad. Aquí dos enlaces para aprender: https://www.youtube.com/watch v=J9l_AQ6k-Tw&t=13s y https://www.youtube.com/watch?v=Xvz_pC- V61E&t=13s&fbclid=IwAR0hFGeQc-iijMCXbcStr- kq7d1HL4QCXwzGSMb69mWiC8S5i224bZXIs54