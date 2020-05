ALERTA. Caleidoscopio: Un raro y excelente libro dominicano

Después de un tiempo sin vernos, nos encontramos en varias puestas en circulación de libros de amigos. Una tarde, a la sombra de la Ciudad Colonial, me sorprendió diciéndome que tenía una obra compuesta por aforismos, cuentos, poemas y otros inventos. Me interesó mucho, porque ya conocía el talento de David Pérez Núñez.

TRADICIÓN: OBRAS CON UN SOLO GÉNERO LITERARIO

Dudé de la validez del título “Caleidoscopio”, porque la palabra de poca intensidad emocional. Sabía que es un tubo con tres espejos que forman un prisma triangular con su parte reflectante hacia adentro, dos láminas traslúcidas en los extremos, entre las cuales hay varios objetos de colores y formas diferentes, cuyas imágenes se multiplican simétricamente al girar el tubo mirándolo por el extremo opuesto.

También me chocó la idea de que fuera con varios géneros literarios juntos.

No lo vi bien, pensando en dos ejemplos negativos al respecto.

1. Recordé aquellos electrodomésticos muy de moda al principio de los ’60: eran radio, televisor, teléfono y grabadora de casetes al mismo tiempo. Se dañaban con rapidez porque quien quiere ser todo, termina siendo nada.

2. Estoy convencido de que un profesional debe tener cultura general básica, y aceptable conocimiento de áreas afines, pero debe concentrarse profundamente en una especialidad. Aunque tenga que desechar trabajos en áreas cercanas, para respetar el hecho de que él sabe que su seguridad y dominio que le dará una imagen de calidad ante sus clientes.

Además, esa idea de una obra incluyendo varios géneros literarios en un solo libro rompía con una larga tradición literaria: los escritores de muchas épocas, desde la antigüedad hasta hoy generalmente han publicado cada libro con un solo género: poesía, novela, cuento, ensayo, estudios, artículos u otros. Nunca mezclados.

Es decir, mi primera percepción era de que el libro de David Pérez Núñez no quedaría bien en su propósito de romper esa costumbre, que era como el diablo: sabia por vieja y vieja por sabia. Sin embargo, mi experiencia de lecturas me decía que el éxito de los hombres y mujeres creadores de grandes obras -innovadoras en artes, ciencia y técnica- legadas a la humanidad son los que se han rebelado contra lo establecido. No obstante, no le veía a Pérez Núñez el talante para esas proezas.

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

Con esos presupuestos, y mi mente abierta a toda posibilidad, ingresé al texto, el cual me envió antes de publicar. En la medida en que avanzaba en la lectura, iba descubriendo que título el contenido diverso quedaban bien. Porque hilo conductor que le otorga coherencia no es el género o temas, sino la forma. Que la misma descansa en un estilo personal que va desgranándose palabras tras palabra, página por página, como si cada título fuese parte parte del otro, en una noción de conjunto que da coherencia al libro: Unidad en la diversidad.

Estilo sencillo, cotidiano, armado como una memoria personal: observaciones sobre la vida, el oficio de escribir, política, amores, aventuras.

Fue el primer round ganado por el autor frente a mi gusto manera de afrontar la creación. Peleó y venció los niveles de exigencias críticas con que, como médico que disecciona un cuerpo, examino la obra literaria, en una combinación de observación y estudio, gozo y placer.

COMO SON GÉNEROS MEZCLADOS, LOS LLAMO TEXTOS

Otra nota notable de este libro es que para el autor rompe los límites del concepto de género literario. De repente, una pieza podría ser simultáneamente aforismo, microcuento, anécdota o poema en prosa.

Pero delimitar géneros literarios es asunto de exégetas de las letras. No es asunto de escritor y lector gozoso y hedonista como yo. A este respecto, me acojo a la inteligente observación del crítico francés Roland Bhartes, quien, observando la mezcla de géneros en autores de nuestro tiempo, prefiere llamarles textos. Así, no importa si una novela parece un cuento o viceversa, o un poema una anécdota o un microcuento o aforismo.

Así que, a las piezas de ese libro es tan válido asignarles un género o simplemente nombrarlas textos. Así logramos deshacernos de las alambradas del orden literario, y disfrutar lo leído.

EXCELENTE PRÓLOGO DE JOSÉ MÁRMOL

Me propuse comentar el libro en esta columna, ALERTA. Pero al ver la entrada, me pregunté asustado:

1.¿Qué diré no lo haya dicho el prologuista José Mármol, uno de los más importantes poetas dominicanos, brillante ensayista, filósofo, Premio Nacional de Literatura?

Es de lo que trataré de hacer en mi próxima entrega.