Alerta científica en República Dominicana: cómo protegerte de las bacterias resistentes halladas en los ríos

Una investigación liderada por el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), en colaboración con las universidades INTEC, ISFODOSU e ISA, ha revelado la presencia de bacterias resistentes a múltiples antibióticos en los principales ríos del país: Ozama, Isabela, Yaque del Norte y Yaque del Sur.

Entre los microorganismos detectados se encuentran Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, Salmonella y trazas de Vibrio cholerae.

Estas bacterias están clasificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como prioritarias debido a su resistencia a medicamentos, lo que las convierte en una amenaza directa para la salud pública.

¿Qué significa “resistencia bacteriana”?

La resistencia bacteriana ocurre cuando los microorganismos desarrollan mecanismos para sobrevivir a los antibióticos que normalmente los eliminan. Esto puede provocar infecciones más difíciles de tratar, más costosas y con mayor riesgo de complicaciones.

“Este hallazgo debe servir de alerta temprana y punto de partida para la acción inmediata. La resistencia bacteriana no es un problema del futuro: ya está presente en nuestro medio ambiente,” advirtió la Sociedad Dominicana de Infectología.

¿Cómo protegerte?

1. Evita el contacto directo con aguas contaminadas

No te bañes ni uses agua de ríos sin tratamiento para cocinar, lavar o regar cultivos.

Si vives cerca de estos ríos, evita que niños jueguen en sus orillas.

2. Fortalece tu higiene personal

Lávate las manos con agua potable y jabón después de estar en contacto con fuentes hídricas.

Desinfecta frutas y verduras que puedan haber estado expuestas a agua de río.

3. Usa antibióticos con responsabilidad

Nunca te automediques. Solo toma antibióticos bajo prescripción médica.

Completa el tratamiento según las indicaciones del profesional de salud.

4. Apoya el saneamiento comunitario

Participa en campañas de limpieza y rescate de fuentes hidrográficas.

Exige a las autoridades el tratamiento adecuado de aguas residuales domésticas e industriales.

¿Qué dice la ciencia?

El estudio utilizó técnicas de secuenciación de genoma completo y metagenómica, lo que permitió identificar no solo qué bacterias están presentes, sino también sus capacidades de resistencia y rutas de dispersión3. En zonas como el Ozama e Isabela, se detectaron bacterias vinculadas a descargas domésticas e industriales. En el Yaque del Sur, los sedimentos revelaron ADN de Vibrio cholerae y Salmonella, lo que representa un riesgo si el agua se usa sin tratamiento.