Alerta en Salcedo: cinco escuelas con grietas y filtraciones en techos y laterales

Cinco escuelas del municipio de Salcedo presentan grietas y filtraciones en sus techos y laterales, lo que representa una grave amenaza para los cientos de niños, adolescentes, jóvenes, docentes y personal administrativo de morir aplastados en cualquier momento.

Así lo informó a este medio el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de la zona, Tito Sánchez, quien dijo que tanto en la Escuela Villa Amaro como en otras 4 la situación es insostenible, por lo que este miércoles se hará una asamblea con los padres y amigos, en donde se prevé que lleven una postura unificada de no enviar a sus hijos a este centro hasta tanto la situación no se resuelva.

Precisó Sánchez que el temor tanto de los más de 600 niños y adolescentes como del personal docente y administrativo es generalizado, ya que las grietas que tiene el referido plantel tanto en el techo como en los laterales son muy pronunciadas.

“Nosotros en el día de hoy estamos siendo invitados como ADP a una asamblea junto a padres y amigos de la Escuela Villa Amaro, en donde, y según nos hemos enterado, los padres llevan la posición unificada de no enviar a sus hijos a este centro, pues es un grave peligro en el que se encuentran los estudiantes, los maestros y el personal administrativo”, dijo Tito Sánchez.

En ese sentido, este manifestó que como gremio apoyarán cualquier decisión que adopten los padres de los estudiantes de ese recinto, ya que el peligro, según van pasando los días y las lluvias ser más pronunciadas, se acrecienta, por lo que en cualquier momento se teme lo peor.

Destacó que recientemente el ministro de Educación visitó este municipio, al que el gremio le presentó la situación de los cinco centros educativos que presentan iguales o peores condiciones que el Villa Amaro, pero hasta el momento no han recibido respuesta, por lo que no descartan tomar medidas en los próximos días.

Según declaró a HOY el presidente de ADP, si durante el período de las venideras vacaciones no se reparan y se reconstruyen algunas escuelas que se encuentran bajo estas condiciones, el venidero año escolar no se iniciará en este municipio.

“Estamos como gremio planteándonos la posibilidad de no iniciar el venidero año escolar si las autoridades del sector educativo no aprovechan las vacaciones y hacen lo que tengan que hacer. Son muchas las vidas de muchos estudiantes que están corriendo serios y amenazantes peligros y esto no lo vamos a tolerar, por lo que aprovechamos este medio para llamar la atención del ministro Luis Miguel De Camps para que acuda al llamado y de inmediato coloque en su agenda de las prioridades nacionales los centros educativos de Salcedo, o de lo contrario, estamos planteando la posibilidad de no iniciar el venidero año escolar”, dijo Tito Sánchez.

Datos

La Escuela Villa Amaro de Salcedo, y según reportes de la época, fue inaugurada el 22 de octubre del 2014 por el entonces presidente Danilo Medina, en un acto llevado a cabo de manera simultánea desde la comunidad de Santa María en Montecristi y la misma escuela referida, hasta donde se dieron cita las autoridades de la época, encabezadas por el entonces gobernador Domingo Payero Lora (Lolo).

Esta escuela consta de 33 aulas y en la misma el gobierno que encabezara el expresidente Danilo Medina hizo una inversión de 24 millones 176 mil 334 pesos con 82 centavos.

Otros datos

El 25 de mayo del 2024, y según reportes del medio digital Enfoque de la Noticia y como consecuencia de los torrenciales aguaceros, una de sus paredes colapsó, lo que de inmediato produjo pánico en los residentes tanto del sector Clavijo como de Rabo Duro y San Lorenzo, sectores estos desde donde provienen la mayoría de los estudiantes.