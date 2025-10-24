¡Alerta en Santiago! Hundimiento de tierra deja incomunicados a varios sectores

Un hundimiento de tierra registrado en una calle del sector Los Solares ha dejado incomunicado a sus residentes y a las familias que viven en las zonas colindantes de la Villa Magisterial y el barrio Los Prados de Pekín, en la parte sur de Santiago.

Según los informes preliminares, el socavón se produjo la noche del jueves por las aguas como consecuencia del desvío de la cañada La Noriega realizado por particulares.

“Inmediatamente recibimos la información, procedimos a comunicar el hecho al Ministerio de Obras Públicas y a la Alcaldía del Municipio de Santiago, quienes se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento correspondiente”, informó Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil.

Destacó que el socavón tenía varios días que se había formado.

El funcionario hizo un llamado de atención a los residentes del área para que no se acerquen ni desafíen el peligro, tras indicar que se observó a varias personas mayores transitando por la orilla de la vía, con el riesgo de caer o provocar una situación de emergencia.

Francisco Arias también exhortó a los ciudadanos, específicamente a los conductores de vehículos de cuatro ruedas y a los motoristas no desafiar el peligro poniendo en riesgo sus vidas cuando se producen inundaciones momentáneas.

Dijo que la población debe respetar a las autoridades del COE como organismo responsable, pero que también explicó que cada persona es protagonista de su propia seguridad por lo que deben estar atentos a los organismos de rescate.

Arias señaló que la Defensa Civil, amparada en la Ley 257, tiene como misión proteger vidas y propiedades, razón por la que notifican a las instituciones correspondientes y al Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR).

Informó que los miembros del PMR de Santiago se mantienen activos y en coordinación constante, atendiendo las recomendaciones emitidas por la Defensa Civil, que funge como Secretaría Ejecutiva del PMR Provincial.

Seguir leyendo: Juan Manuel Méndez expresa preocupación por comportamiento “errático” de Melissa: “En 20 años no había visto eso”

