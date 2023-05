ALERTA. En torno a La belleza del camino, de Genaro Arvelo

Hoy cierro mis comentarios sobre el libro “La belleza del camino”, del poeta Genaro Arvelo.

“Imágenes del camino”

Ese título recoge una parte muy corta del libro, con solo cuatro poemas. Destaco particularmente dos de ellos: “Despedida en el camino” y “Las hojas de otoño”. Este último es un curioso experimento verbal de que empieza alegrándose de la natural caída de las hojas:

“Dichosas las ramas

que las ven caer

cuando llega el aire

del amanecer”.



Luego, la tristeza se cruza en el camino al poeta. Este cambio, esta doble visión de un

mismo fenómeno, en vez de dañar el poema, lo hace mejor, pues logra hacer al lector

percibir las dos o más caras que puede tener un mismo fenómeno:



“Abonando el árbol

que les dio consuelo

suspirando triste

su último te quiero”.

“El camino hacia ella”

En este capítulo final del libro, quiero mencionar los que me parecen mejor logrados, que no son pocos, porque, como hemos dicho antes, nuestro escritor tiene una fuerte vocación para el poema de amor, que son los que abundan en esta parte, como señala el título.

En el texto “Mirar de virgen” usa hermosamente la paradoja:

“Tú sabes que no aguanto

la belleza de tu mirar de virgen,

entonces ¿por qué me miras?

Tu mirada

me embellece por dentro”.

Luego, en “Ángel oculto”, brillan estos versos:

“La de mejillas parecidas al agua mansa” (…)

A ti

te pregunto

¿Por qué el amor llevas oculto en tus jardines interiores?

¿Por qué el aliento de tu boca huele a perfume de flor?

Y, ¿por qué yo no aprendí a ser jardinero?”.

También es admirable el poema “Mi efigie interior”, de donde cito los siguientes versos:

“Tanto se clavó el cincel contra mí

Qué hizo de mi alma un triste busto

(…)

Hay dentro de mi imagen

un mundo tan inmenso

que se ve diminuto el universo

(…)

Esa estatua consciente a veces grita:

No por favor, no hagas eso

cuando hacia el fiero mal yo me encamino.

En “La que hubiera querido” distingo la primera estrofa, que contiene una paradoja de

encantador interés emocional para el lector sensible. Aquí nuestro bardo remeda el viejo

amor doloroso de los poetas románticos, quienes convertían a la mujer en una especie de

tirana que los azotaba con su indiferencia, que hacía sentir al enamorado un esclavo que

se arrodillaba ante sus encantos, y gozaba su dolor:

“Eres tú

la que yo hubiera querido

la que mi alma ha herido

con solo aparecer

como una nube gris

delante de mis ojos”.

Ahora, presento la copia inextensa del mejor poema de esta parte y uno de los mejores de la obra: “El último disparo”, en el cual el enamorado llega hasta lo máximo de su humillación ante la amada.

Se siente un Cristo crucificado, rendido, herido por los disparos de la arrogancia femenina, actitud que lo hace enamorarse más y más en vez de alejarlo.



Destaco especialmente los dos versos finales, que contiene la invitación del enamorado a que lo castiguen y laceren en nombre de su amor.



Copio el poema completo:

El Último Disparo

En la cruz de la mira de un fusil

o se libera a la indefensa presa

o se crucifica a la misma.

Fue puesta aquella cruz allí

para que en cada hombre

veas a Cristo,

para que antes de cazar la presa

dirijas una mirada al infinito

y así, a través de la mira

del cristal celeste

veas una cruz y un crucificado

que te dirá entonces

dispara a mis manos y a mis pies

y pega el último disparo en mi

costado.

Observaciones finales

a) El libro en general no contiene o contiene muy pocos signos de puntuación. Este detalle no me agrada a mí personalmente, porque considero que los signos de puntuación son como las señales de tránsito de la lengua escrita. Sirven para indicarnos las pausas que la lengua hablada hace con silencios y tonos, lo cual es indispensable para que el lector pueda comprender el contenido de las oraciones.



Son tan importantes que con la ausencia o presencia de una coma, punto y coma, punto, punto y aparte, etc., puede cambiarse totalmente el significado de una frase, oración o párrafo.

Esto de no usar los signos de puntuar fue un recurso de los primeros escritores surrealistas, como parte de una pretendida “modernidad”, pero ello no es óbice para entender que no usarlos produce más mal que bien a las letras.

b) Tiene un uso sutil de la rima, que se combina con el verso libre de forma asombrosamente armoniosa. Es un gran riesgo, pues la mente, cuando percibe la rima en unos versos, de manera intuitiva e instintiva exige lo mismo para los versos anteriores o siguientes.

Sin embargo, el poeta Arvelo mantiene el ritmo y musicalidad y uniformidad en la medida de los versos, aun en los que no tienen rima, y ello hace agradable la combinación de versos rimados y libres.

c) Afiliado a la versificación más acudida por la décima y otras formas sencillas de la poesía popular, el poeta Arvelo prefiere el octosílabo y la cuarteta.

Ambas formas facilitan mucho la musicalidad poética, ya que la mente no tiene que esperar mucho para encontrar el final de verso que armoniza con el anterior.

d) Finalmente, felicito a Genaro Arvelo por la calidad de este libro. Y al mismo tiempo, le aconsejo que lea, lea, lea y lea cada vez más a los grandes poetas de la humanidad.

De ese modo, logrará desarrollarse más como poeta, y alcanzar mayores atrevimientos verbales

hasta convertirse en uno de los mejores poetas de nuestra República Dominicana.