ALERTA. Encierro deprime. Estadía Hogareña alegra

NI ENCIERRO O CUARENTENA, NI CONFINAMIENTO O RECLUSIÓN

Les había prometido hablar hoy sobre el Egoísmo Positivo; es decir, hacer el bien exclusivamente por placer personal, producto de la meditación. Pero lo trataré luego, pues me urge expresar la preocupación por los nombres negativos que se le han dado al QuédateEnCasa o Estadía Hogareña, para impedir o reducir el contagio del covid19 que azota a la humanidad.

Autoridades y periodistas la llaman: Encierro. Cuarentena. Confinamiento. Reclusión. Nombres impropios y negativos para la salud de quienes están en casa.

Les veo dos problemas: uno gramatical y otro psicológico. Están semanticamente mal utilizados, y psicológicamente comunican depresión, enfermedad, castigo, hacinamiento.

ABURRIMIENTO DE PERSONAS Y CONFUSIÓN DE LOS PUEBLOS

Aunque esos nombres no son la causa principal de que la gente se queje en la redes sociales y medios tradicionales de comunicación, crean la atmósfera de la que surgen frases como: “Estoy aburrido. No hallo qué hacer aquí encerrado”. O la de: “ Soy una que no soporta esta cuarentena. ¡Me enferma, quiero salir a dar una vuelta!”. Otros: “Este confinamiento es terrible: Ya fregué, cociné, me bañé, leí, vi televisión, internet…. ¡Estoy harto! Me siento preso, condenado, aquí dentro”.

Es importante usar las expresiones apropiadas para definir las cosas, pues, como bien dice el gran académico André Maurois: “Si se emplean a diestro y siniestro el lector no las comprenderá. La Academia Francesa pasa toda una sesión en definir tres o cuatro palabras. Esto no es tiempo perdido. A falta de un lenguaje preciso, todo un pueblo puede lanzarse en busca de objetivos vagos, que no valen la pena de ser buscados”.

Para precisar, veamos los significados de esas palabras en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), herramienta que permite el entendimiento entre los hablantes de nuestro idioma:

ENCIERRO

“m. Prisión muy estrecha, y en sitio retirado, para que el reo no tenga comunicación”. Es lo inverso a QuédateEnCasa. Se refiere a la condena aplicada a un delincuente tan peligroso que deben aislarlo de todos. A fin de que no produzca daños mayores a los que obligaron a encerrarlo. Nunca en la casa sino en un lugar lo más lejano posible, y con reducido espacio.

CUARENTENA

“f. Aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas o animales”.

Es muy diferente a QuédateEnCasa. Recuerda los tiempos antiguos en que se aislaba a una persona que tenía un mal incurable, para proteger a los demás de su contagio. Es decir, que se pone en esta condición a quien está probablemente enfermo. Y ese no necesariamente el caso actual, ya que lo que se busca es todo lo contrario: evitar que la persona sea infectada por quienes andan en las calles. De aquí que la gente se siente molesta con la idea de estar en cuarentena.

CONFINAMIENTO

“m. Der. Pena por la que se obliga al condenado a vivir temporalmente, en libertad, en un lugar distinto al de su domicilio”.

Es contrario a QuédateEnCasa. Se confina al que ha delinquido, y por ello se le obliga a permancer fuera de su casa, en un espacio que, de alguna manera, es una cárcel. Es decir, es un error llamarle confinamiento a lo que se ha pedido a la gente con motivo de esta pandemia, ya que nadie puede ser confinado en la propia casa sino fuera de ella, según vemos el significado que da a esa palabra el Diccionario de la RAE.

RECLUSIÓN

f. “Encierro o prision voluntaria o forzada. Sitio en que alguien está recluido”.

No va con QuédateEnCasa. Como puede verse claramente, se refiere a dos condiciones cuya alusión es, como en el caso del confinado o encerrado, a un delincuente, a alguien que ha violado la ley y se le castiga con la reclusión.

PROPONGO LLAMARLA ESTADÍA HOGAREÑA O QUÉDATEENCASA

Sugiero a las autoridades y periodistas suprimir esas palabras negativas, angustiantes, tristes, depresivas. Mejor digámosle: ‘Continuemos el QuédateEnCasa, para bien familiar y personal. O expresemos: “Invitamos a todos a seguir en la Estadía Hogareña, Protección Hogareña, o Refugio Hogareño, como el mejor medio de cuidarnos del cobid19”.

La calificación de Estadía Hogareña o el QuedateEnCasa contribuye a que la gente se sienta en el ambiente acogedor de su hogar, divirtiéndose con sus familiares o a solas, con lectura, música, juegos, cine, descanso, chateo con amigos, revisar recuerdos y muchas otras actividades placenteras en la alegría de estar en su hogar.

Nunca más digamos encerrado, cuarentenado, confinado o recluido.

Hasta el próximo domingo.