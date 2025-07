¡Alerta! Evita las estafas en el ambiente virtual

Nos encontramos transitando un periodo de transformación digital. A medida que las herramientas y programas se van modernizando, y para que su uso sea cada vez más sencillo y accesible, se hace importante robustecer las medidas de seguridad que tomamos, evitando que nuestros datos y productos financieros sean vulnerados.

Puede leer: 5 claves para identificar un producto falsificado y evitar estafa

La plataforma ProUsuario reveló varias claves para evitar las estafas fraudulentas en el ciberespacio y proteger tus bienes personales:

Verifica siempre la fuente

Si te contactan, ya sea correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica solicitando que actualices tu información bancaria, verifica siempre la autenticidad del mensaje. Nunca respondas directamente a la solicitud. En lugar de eso, contacta a tu entidad financiera a través de un número de teléfono oficial o la página web, para confirmar si realmente se trata de una solicitud legítima.

Mantente alerta ante mensajes sospechosos

Los ciberdelincuentes crean correos electrónicos o mensajes que imitan la apariencia de los enviados por tu entidad. Desconfía de cualquier correo o mensaje que no estés esperando, o si no reconoces el remitente, pues podría tratarse de phishing. Si encuentras algún enlace en estos mensajes, no hagas clic en ellos y asegúrate de escribir la dirección del portal de tu entidad directamente en el navegador.

Activa la verificación en dos pasos para acceder a tus productos

Es recomendable que actives esta herramienta tanto en tu correo electrónico y redes sociales, como en tus cuentas de banking personal. Muchas entidades ofrecen la opción de habilitar la verificación en dos pasos. Esta capa de seguridad añadida ayuda a prevenir cambios no autorizados, ya que requerirá una confirmación adicional, como un código enviado a tu número de teléfono, para realizar cualquier modificación en tu cuenta.

Evita el uso de redes wifi públicas para realizar transacciones

Las redes wifi públicas son más susceptibles a ataques cibernéticos. Evita realizar transacciones bancarias o ingresar información sensible cuando estés conectado a estas redes. Si es necesario, utiliza una red privada virtual (VPN) para proteger tu conexión.