¡ALERTA! Fake News: El jengibre no sirve contra el coronavirus

Un supuesto comunicado firmado por el Ministerio de Salud de Perú junto a la Organización Mundial de la Salud circula en redes sociales recomendando masticar jengibre para tratar el COVID-19, ya que “retrasa y enlentece la replicación del virus en la garganta”.

Sin embargo, no existen evidencias respecto a las propiedades del jengibre sobre el nuevo coronavirus, y ambas autoridades sanitarias negaron haber publicado dicho documento.

“¿Cómo es posible esto? El producto de las enzimas salivales al digerir el Kión (también conocido como jengibre) producen un compuesto que disminuye la posibilidad de infectarse o padecer de forma grave la enfermedad”, así explica la supuesta nota que lleva los logos del Ministerio de Salud peruano (Minsa) y la OMS. La imagen de este comunicado ha circulado en Facebook (1) y Twitter, y también llegó reiteradas veces al WhatsApp de AFP.



Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna vacuna u otro tipo de antídoto de prevención o cura del COVID-19. De acuerdo a las recomendaciones de la OMS, su propagación sólo puede evitarse mediante el lavado frecuente de manos, manteniendo un metro de distancia con otras personas, cubrir la boca y nariz con el antebrazo al momento de toser y estornudar y no tocarse la cara con las manos.

El Ministerio de Salud de Perú ha hecho las mismas recomendaciones de higiene y prevención, y no menciona al jengibre ni como cura ni entre las indicaciones para pacientes contagiados. Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan las mismas medidas de higiene y cuidado, y también han asegurado que no existe una vacuna para prevenir la enfermedad.

Desmentido. Además, el Minsa desmintió el pasado 27 de marzo que hayan firmado el comunicado difundido. Asimismo lo indicó la OMS: “No hay evidencia científica en el brote actual de que comer kión proteja a las personas del #COVID19”.

El comunicado falso también indica que “El Doctor ruso Mizzcheltz Kovlic, logró comprobar la efectividad de dicho método”, pero al buscar ese nombre en Google no se han encontrado resultados que coincidan con un médico o estudios sobre el jengibre.

La afirmación de que la OMS descubrió que el jengibre “ataca al virus Covid-19” también circula en otros formatos.

Al respecto, la especialista en inmunología María Rosa Bono, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, explicó a la AFP que dentro de la literatura científica existen estudios sobre “efectos antiinflamatorios en la respuesta inmune. Ha sido estudiado en aves y en modelos de ratón donde al parecer están de acuerdo en que el jengibre inhibe respuestas inflamatorias o alergias”. Sin embargo, Bono -integrante de la Asociación Chilena de Inmunología – asegura que no lo recomendaría para evitar una infección viral.

El Decano del Colegio de Nutricionistas de Perú, Antonio Castillo, explicó a AFP Factual que el jengibre sí ha sido relacionado con efectos antiinflamatorios, pero que no existen evidencias sólidas sobre ninguna propiedad: “En Perú le decimos kión, y se conoce como una raíz tuberosa (que pertenece a los tubérculos) que se le han atribuido múltiples beneficios, pero no contamos con información científica sólida que pueda afirmar que esta raíz contribuya o ayude a superar el COVID-19”.

Castillo agregó que, además, ningún alimento ayuda a combatir el nuevo coronavirus: “Sí se puede fortalecer nuestro sistema inmune, y para eso tendríamos que basarnos en una alimentación balanceada en todos los grupos de alimentos. Aún teniendo un buen sistema inmune, el virus puede atacar”.

La AFP ya verificó otras desinformaciones sobre formas de prevención y cura del COVID-19, que se pueden consultar aquí.

En conclusión, el Ministerio de Salud de Perú y la Organización Mundial de la Salud no emitieron un documento recomendando masticar jengibre para protegerse del nuevo coronavirus. Hasta el momento, no existe una vacuna o tratamiento comprobado contra la enfermedad. A su vez, expertos consultados explicaron que no existe información científica que atribuya al jengibre beneficios contra el COVID-19.