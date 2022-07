ALERTA. La escritora Sandra Fernández me entrevista, segunda parte

En mi artículo anterior, comencé mostrar a ustedes la copia de las preguntas y respuestas de la entrevista que me hizo la escritora y gestora cultural Sandra Margarita Fernández Martínez. Reitero mi agradecimiento por haberme incluido entre los escritores seleccionados para su serie titulada Ecos de Personajes Poéticos. Aquí publico la segunda y última parte.

EPP- ¿Qué te inspira a la hora de escribir?

JFAA: Mil cosas. Depende del momento presente, que es lo único real. Pues el pasado es reinvento del recuerdo. El futuro, ficción imaginaria.

EPP- ¿Cómo te gustaría que te recordaran?

JFAA: Como en “Hay un país en el mundo” quería el poeta Pedro Mir: “…y quizás a propósito del alma, el enjambre de besos y el olvido”. O, como me dijo el maestro Juan Bosch: “Más que como gran escritor y político, quiero ser recordado como un hombre honesto”.

Escritora Sandra Margarita Fernaìndez Martiìnez

EPP- ¿Cuál sería una de la forma más antigua de la literatura y cuál es la que más te gusta leer?

JFAA: Adoro leer literatura antigua, clásica. Sobre todo, griega, romana, india, precolombina, y especialmente volver al más grandioso poema escrito por la humanidad: el Majhábarata.

Le invitamos a leer: Jhoniel podrá cumplir sueño de ser médico tras cirugía en su oído derecho

EPP- ¿Cuáles son los escritores o poetas que recomiendas leer?

JFAA: A todos mis favoritos y más. La literatura aprende de todo lo que percibimos: desde una piedra hasta anuncios comerciales, prensa, radio, televisión, internet, analfabetos, sueños, vicios, enfermedades, textos mediocres y buenos. Sábato se inspiraba en la crónica roja, y el apóstol Pablo aconsejaba: “Percibidlo todo y retened lo bueno”.

EPP- ¿Qué consideras que hace falta para que un poema sea buena poesía?

JFAA: No conozco regla que lo defina. Es como el amor: un golpe que te deja inexplicablemente feliz. Quizá cada lector tenga sus motivos. Me atrevo a lanzar las sondas que me apetecen: Tal vez por romper esquemas con buen gusto. O presentar lo insólito como sólito, o al revés. A lo mejor por contener reflexiones filosóficas, sensibilidad humana, creatividad. No sé.

EPP- ¿Qué considera que es lo más difícil de ser escritor?

JFAA: Que todavía no se valora suficientemente el arte y la cultura en general como necesidades indispensables para la vida humana. Con frecuencia se ve al creador como un paria. No se entiende que el producto del artista es un imperativo tan valioso y urgente como el de ingenieros, médicos, agrónomos, abogados. Se sabe, pero no se sabe que se sabe, que, sin música, literatura, pintura, danza,

diseño de interiores, modas, la vida colapsaría lo mismo que si queda sin techo o comida.

EPP: ¿Cuál ha sido tu mayor logro a nivel literario?

JFAA: Como lector, haber aprendido a gozar y justipreciar obras de arte ajenas a mis convicciones éticas, políticas o filosóficas. Como escritor, poder plasmar aquello cuya lectura yo quería disfrutar y no se había escrito.

EPP- ¿Cuál consideras que es tu mejor frase o alguna palabra que te defina como persona?

JFAA: Me deleito en la duda como novia y madre del conocimiento, y en correr tras verdades que, al alcanzarlas, ya serán otras.

Puede leer también: Hallan fragmentos de rostro del primer europeo de hace 1,4 millones de años

EPP- Y por último ¿Para qué sirve la literatura?

JFAA: La literatura y el arte en general sirven, al igual que otros placeres, para darnos los necesarios momentos de felicidad, sin los cuales nuestra vida sería como la de una abeja que no encontrara flores.

Gracias, gracias, gracias, por sus respuestas super originales, realmente nos sentimos complacida, de que un distinguido y digno representante de Hato Mayor del Rey, excelente escritor, poeta y publicista, nos hiciera el honor de aceptar ser parte de nuestro segmento.

Algo que no le contó a nuestros lectores, es que es parte de los autores pertenecientes a la promoción literaria 80, que su producción literaria, ha sido conocida, valorada y premiada, que es autor de los poemarios Los perros del deseo, Lámpara roja, Frutos secos, Cien serpientes, Delirios y El porqué de los niños, entre otros, además es autor de la colección de cuentos présteme su muerte, obra con la que obtuvo una Mención Honorífica, en el concurso literario organizado, en 1985, por la Biblioteca Nacional de República Dominicana, éste poeta formó parte en 1983, del Colectivo de Escritores y Punto, del Colectivo de Escritores Dominicanos, sus poemas, Efectos del tiempo, Lamento, Soldado desconocido, Definición del poeta, Suspiro, y Vigilia, aparecen publicados en Artes y Letras, suplemento cultural del Listín Diario. En fin, mis queridos amigos estamos ante un gran escritor, poeta y además un veterano articulista, les invito a leer sus obras, de nuevo les extendemos nuestro eterno agradecimiento, por contestar nuestras preguntas, sin ningún reparo.

A ustedes amigos lectores les dejamos un fuerte abrazo, estaremos de nuevo por aquí el próximo sábado, en otro segmento similar, les deseo un hermoso fin de semana, hasta la próxima entrega de Ecos de Personajes Poéticos. Amen a sus seres queridos y disfruten la vida sin hacer daño a nadie.

Le recomendamos leer: Doctor: La ginecomastia disminuye autoestima en los hombres