ALERTA. La escritora Sandra Fernández me entrevista

Le agradezco haberme incluido en su serie de entrevistas a escritores dominicanos. Aquí publico la primera parte:

“Saludos queridos lectores de SabanetaSR. Seguimos como cada sábado con el invitado de nuestro segmento Ecos de Personajes Poéticos, esperando así seguir contribuyendo a que cada uno de los poetas y escritores dejen en nosotros, una reflexión de sus pensamientos, pues en cada una de sus respuestas dejan plasmado parte de su forma de pensar.

El segmento de Ecos de Personajes Poéticos hoy tiene la gran satisfacción de entrevistar a un escritor y publicista oriundo de Hato Mayor del Rey, esperamos que como siempre disfruten de la misma.

Empezamos:

EPP: – ¿Podría decirnos tu nombre completo y lugar de nacimiento?

JFAA: Mi nombre es Juan Freddy Armando Amparo. Nací en Hato Mayor del Rey, República Dominicana. A las 10 de la mañana del 21 de diciembre de 1951. Hijo de la profesora y modista Rafaela Amparo Monegro y el comerciante y agricultor Agustín Armando Bautista.

EPP: – ¿Quieres contarnos un poco de tu vida y actividad literaria?

JFAA: Mis motivos para empezar a leer y escribir, a los 8 o 10 años, fueron en principio dos: a) Los hermosos reportajes, cuentos, notas de humor, poemas, de la revista Selecciones, Reader Digest, que mi padre compraba. b) La profesora Juana Portalatín Taveras nos declamaba y hacía lecturas dramatizadas de historias bíblicas y poemas en la escuela primaria. Luego, leí muchos paquitos, (historietas cómicas en las que supe de la mitología griega) novelitas de vaquero, románticas de Corín Tellado y hasta pornográficas.

Me encantaba escuchar las declamaciones poéticas del Indio Duarte y a Juan Llibre. En el Liceo César Nicolás Penson encontré poemas y fragmentos de cuentos en la gramática de Pedro Henríquez Ureña y Amado Alonso, explicados por la profesora Aurelina de Carrero. Por ahí llegó mi sensibilidad social y política, en la Juventud Estudiantil Católica -JEC- (mi abuela Tomasa Monegro me llevaba a misa). Pasé a la Juventud Revolucionaria Cristiana, y de allí a la Juventud Revolucionaria Camilista, inspirada en el cura colombiano que se unió a la guerrilla colombiana. Más tarde, me hice ateo, al leer libros marxistas que me prestaba mi vecino el hoy Dr. Rafael Salas.

Estudié periodismo y derecho en la UASD. Fui fundador del Partido de la Liberación Dominicana, con Juan Bosch, y en su periódico Vanguardia del Pueblo, donde publiqué poemas y cuentos, luego fui redactor, y director. Escribo cuentos, poemas, ensayos y artículos. Tengo varios libros inéditos en esos géneros. También fui por más de 35 años creativo publicitario y estudioso del marketing. Amo leer de todos los temas, pero especialmente de filosofía, sociología, política, psicología, pedagogía. He sido profesor en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), Universidad del Caribe (UNICARIBE). También, jurado del Premio Anual de Poesía del Ministerio de Cultura; y del Concurso Literario de Navidad, del Obispado de Higüey. Fui director de la Biblioteca República Dominicana, del Plan Quinquenal del Libro y la Lectura y del Centro Cultural Banreservas. He representado al país en Encuentros de Responsables de Planes de Motivación a la Lectura en Chile y Colombia. He dictado conferencias en la Feria del Libro Dominicano en New York. Hace años, sostuve una columna sobre publicidad y marketing en el periódico Hoy. Ahora publico una sobre temas culturales, llamada Alerta.

EPP- ¿Te ves más como escritor o poeta?

JFAA: La idea de separar al escritor del poeta es un viejo error de críticos, comentaristas y público en general. Proviene, creo, de que la poesía empezó siendo oral, en los antiguos aedas, cantares de gesta, mester de clerecía y de juglaría. Pero todo poeta es escritor, incluidos decimeros que cantan o improvisan versos de memoria, pues siempre terminan escritos. Sentirme poeta es sentirme escritor.

EPP- ¿Cuáles son los temas que más te gusta desarrollar en tus poemas?

JFAA: Lo social, amoroso, filosófico, natural, tecnológico, científico, curioso, humorístico, satírico. Con todos disfruto igual la dicha de escribir, tan deleitante como las de leer y ser leído.

EPP- ¿Cuál es tu autor o autora favorito/a?

JFAA: ¡Muchísimos! Los primeros que recuerdo: Krishna-Dvaipayana, Valmiki, Borges, Nezahualcóyotl, Dante, Alejandra Pizarnik, Homero, Whitman, Vallejo, Neruda, Emily Dickinson, Pessoa, Franklin Mieses Burgos, Martha Rivera-Garrido, Natacha Batlle, Domingo Moreno Jimenes, Tomás Hernández Franco, Freddy Gatón Arce, Aída Cartagena Portalatín, Manuel Rueda, Luis -Terror- Díaz, Juan Luis Guerra, Pedro Mir, Carmen Natalia, Edgar Lee Masters, Joan Manuel Serrat, Patxi Andión, Silvio Rodríguez, José Mármol, Eurídice Canaán, Pushkin, Lautremont, Blanca Varela. También anónimos, como los autores de la Epopeya de Gilgamesh, el Cuento del Grial.

EPP- ¿Cómo definirías tu poesía?

JFAA: La forma es experimental. Introduce a la poesía una innovación en el rol del título, al hacerlo, de vez en cuando, con maneras poéticas irónicas, sarcásticas, etc.; introducir a los sonetos la rima interna en mitad de sus versos; y construir versos nunca hechos, de 21 y 24 sílabas de extensión. En contenido, ácida y desembozada, y con temas creativamente nuevos: el atrevimiento de enfocar, por ejemplo, al reino mineral como superior al vegetal y al animal, porque no contiene sufrimientos ni injusticias, y por ello canto el deseo ser un ser sin vida; asumir el sexo abierta y crudamente irreverente, como excitante pornopoético válido; presentar a Dios avergonzado por haber hecho imperfecto e injusto al universo, al establecer que tigres, leopardos, leones y humanos se alimenten de sacrificar violentamente a inocentes gacelas, vacas, cerdos, etc., o palomas que cercenan y comen tiernas lombrices. Es un retrato de mi visión del mundo. Trato de ser auténtico, propio, aunque sea chocante. Para escribir, me basta que me agrade lo que dibujan mis inesperadas letras, atadas o no a un estilo o forma determinados.

El próximo domingo, publico la segunda parte de esta entrevista.