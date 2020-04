ALERTA. Lean “100 Anécdotas de un Publicista”, de Sergio Forcadell

Así comienzo: invitándolos a disfrutar y aprender en este científico y divertido libro que narra las experiencias del creativo, publicista, mercadólogo, escritor y empresario domínico-español o hispano-dominicano Sergio Forcadell Feliú. Lo leí hace unos días, aprovechando el QuédateEnCasa o EstadíaHogareña con motivo del covid19 que azota a la humanidad.

CONSULTA DE MERCADÓLOGOS Y DISFRUTE DE LECTORES

El título completo es “100 Anécdotas de un Publicista + 13 de Ñapa”. A cualquier persona, sin importar el oficio a que se dedique, le hará bien la lectura de las historias muy bien contadas, con dramatismo, buen humor, filosofía, gracia y consejos para el buen desempeño y ética del trabajo profesional.

Nos da ejemplos de cómo encarar obstáculos, azares, tipos de gentes y situaciones de la vida, para salir con éxito de las mismas. Por eso, este libro es una excelente herramienta que nos entrena para: entrevistas de trabajo, reuniones ejecutivas, trato con clientes, empleados; cómo comportarnos en almuerzos, encuentros informales, etc.

Pero a quienes más directamente atañe este libro es a estudiantes de marketing, publicidad, relaciones públicas y afines. También dueños y directivos de agencias publicitarias, mercadólogos, creativos, diseñadores gráficos, ejecutivos de cuentas, planificadores de medios.

En ese sentido, para mí resultó un maravilloso “retournement”, como dirían los franceses, un nostálgico regreso mental a mis años como director creativo y creativo publicitario, y a mis lecturas de formidables escritores de publicidad, ventas, management, marketing, comunicación, creatividad: David Ogilvy, Leo Burnett, Frederick W. Taylor, Percy H. Whiting,

Anthony Robbins y otros.

LIBRO DE CIENCIA Y ARTE

Esta obra tiene la doble virtud de que aborda con seriedad y profundidad la experiencias de esa técnica, ciencia y arte que es la publicidad. Mientras que también está preparado para el solaz, esparcimiento y disfrute para lectores que buscan entretención.

En el aspecto científico, me ocurrió que, cuando iba por la mitad de su lectura llamé a Sergio para decirle que su obra entra en el renglón pedagógico que los ingleses llaman cases. Es decir, enseñar sobre temas publicitarios partiendo fundamentalmente de ejemplos, casos particulares que se presentan, de los cuales se deducen los análisis teóricos, conceptos, métodos.

En la educación está demostrado que el conocimiento se graba mejor en la mente del estudiante, al guardarlos en su memoria enlazados con ejemplos de casos concretos, personas, situaciones, sucesos, anécdotas e historias, con sus respectivas conclusiones. Porque la práctica siempre ha sido y será más rica que la teoría, aunque, obviamente, son complementarias.

En el aspecto literario, este libro, tal como lo señala su título, entra en un género literario: la anécdota. Género que, aunque los críticos literarios todavía no acaban de descubrirlo, tal como he dicho en otras ocasiones, es practicado por destacados maestros literarios: Galeano, Zaglul, Cortázar, Gómez de la Serna. Por el exquisito y profundo manejo la lengua creativa, profundidad y gracia en los enfoques de cada texto.

Estoy seguro de que, si este libro cae en manos de productores de teatro o cine, podría inspirar grandiosas piezas que el público disfrutaría y la historia registraría con tanta validez como otros libros que han inspirado a profesionales de esas artes.

En ese sentido me recuerda otro gran libro de anécdotas científico-literarias: “Mis 500 Locos”, de don Antonio Zaglul. Libro que aborda con objetividad y dominio analítico el tema de la locura, producto de su experiencia práctica de varios años dirigiendo el Hospital Psiquiátrico Padre Billini. El cual, no obstante, es un excelente libro de literatura, por la forma tan innovadora, la fuerza humana y encanto en que están contados los casos. Tanto que ha servido de inspiración para producir creaciones teatrales y cinematográficas.

MAESTRO DE LA PUBLICIDAD Y LA AMISTAD

El autor ha sido catedrático universitario de publicidad durante largos años. Además, ha realizado importantes aportes al desarrollo de esa especialidad en nuestro país: conferencias, artículos, producción de eventos, revistas, congresos, sobre el tema.

Es también maestro en la amistad, porque trabajé como creativo en su agencia publicitaria, y disfruté el excelente trato de él y su esposa Miriam. Después, hemos seguido deleitándonos con excelentes conversaciones en compañía del gran JJ, Juan José López, entre vinos, risas, buen humor, anécdotas, literatura, filosofía, historia.

Su presencia me recuerda a mi venerable maestro Juan Bosch: dominicano de padre catalán, como Forcadell -don José Bosch Subirats.

Este libro muestra vocación profesoral, aptitud analítica y condiciones de escritor. Ello compromete al autor a seguir escribiendo.

Así que, Sergio, esperamos tu próximo libro, … con su ñapa.