¡Alerta máxima en la UASD! La tragedia que obliga a blindar la seguridad y el control de acceso universitario

Por Franklin Mercado

El reciente suceso que culminó con el fallecimiento de Lyedgers Encarnación Peña, un joven miembro del equipo de seguridad de la UASD, y otro herido, a manos de un estudiante en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ha sacudido los cimientos de muestra academia.

Este trágico incidente junto a otro en semanas anteriores no es solo una noticia dolorosa; son una herida abierta que exige acción inmediata que expone la vulnerabilidad de la universidad estatal más grande del país y exige una respuesta que trascienda los comunicados de pésame.

La UASD, como centro de conocimiento y debate, debe ser también un santuario de paz. Lo ocurrido nos obliga a crear un nuevo sistema o paradigma de seguridad universitaria basado en la prevención, el control estricto y hasta apoyo psicológico, poniendo a la universidad al descubierto con la necesidad de mejores herramientas y mayor control de acceso. (Hay seguridad que no tienen ni un pincho encima) donde ya el gas pimenta, las pistolas eléctricas etc. son comunes…

¿Qué hacer para tener una mejor seguridad universitaria?

Para que un hecho de esta naturaleza no se repita, la UASD debe implementar, con carácter de urgencia un plan integral que combine tecnología, control de acceso y capacitación del personal:

Fortalecimiento del Control de Acceso y Perimetral.

Identificación Digital Obligatoria (El Muro Invisible): Implementar un sistema de acceso al campus y a las facultades mediante una tarjeta o credencial inteligente única e intransferible. Todo el personal (estudiantes, docentes y administrativos) debe estar debidamente identificado al entrar.

Por ejemplo, la facultad de ciencias jurídicas y políticas políticas y su decano Héctor Pereira Espaillat iniciaron el proceso de seguridad digital para su salón de profesores en el NU. La puerta de entrada no puede ser solo un paso, sino un punto de verificación rigurosa.

Regulación Estricta de Vehículos:

Revisión exhaustiva de todos los vehículos que ingresan. Dado que el arma fue introducida en un vehículo, es crucial establecer puntos de inspección aleatoria con el uso de tecnología no intrusiva (como espejos y detectores) para garantizar que no se introduzcan elementos peligrosos.

Aumento de Cámaras de Seguridad Inteligentes (CCTV): Aanteirormente existio un proyecto de vigilancia con identificación facial y al cual nos opusimos per es necesario expandir la red de cámaras con tecnología de análisis de comportamiento y reconocimiento facial en todas las áreas comunes, entradas y estacionamientos, conectadas a un centro de monitoreo 24/7. Esto permite una reacción inmediata ante situaciones de riesgo, en lugar de solo documentar el crimen.