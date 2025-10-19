¡Alerta máxima en la UASD! La tragedia que obliga a blindar la seguridad y el control de acceso universitario

Por Franklin Mercado
El reciente suceso que culminó con el fallecimiento de Lyedgers Encarnación Peña, un joven miembro del equipo de seguridad de la UASD, y otro herido, a manos de un estudiante en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ha sacudido los cimientos de muestra academia.
Este trágico incidente junto a otro en semanas anteriores no es solo una noticia dolorosa; son una herida abierta que exige acción inmediata que expone la vulnerabilidad de la universidad estatal más grande del país y exige una respuesta que trascienda los comunicados de pésame.
La UASD, como centro de conocimiento y debate, debe ser también un santuario de paz. Lo ocurrido nos obliga a crear un nuevo sistema o paradigma de seguridad universitaria basado en la prevención, el control estricto y hasta apoyo psicológico, poniendo a la universidad al descubierto con la necesidad de mejores herramientas y mayor control de acceso. (Hay seguridad que no tienen ni un pincho encima) donde ya el gas pimenta, las pistolas eléctricas etc. son comunes…
¿Qué hacer para tener una mejor seguridad universitaria?
Para que un hecho de esta naturaleza no se repita, la UASD debe implementar, con carácter de urgencia un plan integral que combine tecnología, control de acceso y capacitación del personal:
Fortalecimiento del Control de Acceso y Perimetral.
Identificación Digital Obligatoria (El Muro Invisible): Implementar un sistema de acceso al campus y a las facultades mediante una tarjeta o credencial inteligente única e intransferible. Todo el personal (estudiantes, docentes y administrativos) debe estar debidamente identificado al entrar.
Por ejemplo, la facultad de ciencias jurídicas y políticas políticas y su decano Héctor Pereira Espaillat iniciaron el proceso de seguridad digital para su salón de profesores en el NU. La puerta de entrada no puede ser solo un paso, sino un punto de verificación rigurosa.
Regulación Estricta de Vehículos:
Revisión exhaustiva de todos los vehículos que ingresan. Dado que el arma fue introducida en un vehículo, es crucial establecer puntos de inspección aleatoria con el uso de tecnología no intrusiva (como espejos y detectores) para garantizar que no se introduzcan elementos peligrosos.
Aumento de Cámaras de Seguridad Inteligentes (CCTV): Aanteirormente existio un proyecto de vigilancia con identificación facial y al cual nos opusimos per es necesario expandir la red de cámaras con tecnología de análisis de comportamiento y reconocimiento facial en todas las áreas comunes, entradas y estacionamientos, conectadas a un centro de monitoreo 24/7. Esto permite una reacción inmediata ante situaciones de riesgo, en lugar de solo documentar el crimen.
- Capacitación y Reestructuración del Personal de Seguridad
Profesionalización del Cuerpo de Vigilancia: Los agentes de seguridad deben recibir capacitación constante no solo en manejo de crisis y primeros auxilios, sino fundamentalmente en mediación de conflictos y uso de la fuerza no letal. Deben pasar de ser simples «celadores» a gestores de seguridad y convivencia con habilidades interpersonales para desactivar situaciones tensas, como la que dio origen a la tragedia aun que es de reconocer que hay seguridad con muy buena relaciones humanas a pesar no haber recibido esas capacitaciones.
Equipamiento Moderno y Disuasivo: Dotar al personal con equipos de comunicación eficientes, chalecos antibalas y herramientas de seguridad no letales (como tasers o gas de pimienta), minimizando la dependencia de armas de fuego que incrementan el riesgo en un entorno académico.
Protocolo de Coordinación con Autoridades: Establecer una línea de comunicación y un protocolo de respuesta rápida con la Policía Nacional para garantizar apoyo inmediato y legal ante amenazas graves, manteniendo a la vez la autonomía y el ambiente universitario respetando siempre el estatuto orgánico de la UASD.
- Atención Psicológica y Prevención de la Violencia
Protocolo de Alerta Temprana y Reporte: Crear un mecanismo confidencial para que estudiantes, profesores o personal puedan reportar comportamientos violentos, amenazas o señales de inestabilidad emocional. La comunidad debe sentirse empoderada para reportar sin temor a represalias, crear una especie de botón del pánico o alerta UASD.
Unidad de Salud Mental Reforzada: La UASD tiene la responsabilidad de cuidar la salud mental de sus estudiantes, docentes y administrativos. Se debe duplicar el personal de psicólogos y psiquiatras universitarios para ofrecer apoyo y terapias, actuando de forma preventiva. La estabilidad emocional de la comunidad es una medida de seguridad tan importante como las cámaras.
Reglamento Disciplinario Claro y Firme: Aplicar con rigor el reglamento disciplinario ante cualquier acto de violencia o posesión de armas, sin que influya el estatus social o académico del infractor. El estatuto orgánico de la UASD debe ser inquebrantable en temas de seguridad.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo no puede permitirse que la violencia se normalice en sus pasillos. La UASD es el motor de la movilidad social, y para que este motor funcione, sus espacios deben ser seguros. Las autoridades universitarias tienen la obligación moral e institucional de transformar esta tragedia en el punto de inflexión para crear una universidad más segura, controlada y enfocada en la convivencia pacífica.
Es hora de actuar con la contundencia que la seguridad de miles de vidas exige.