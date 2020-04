Alerta por 24 muertes clerén

El Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica a causa de que 24 personas fallecieron por intoxicación con clerén, una bebida alcohólica doméstica de venta ilegal.

El titular, doctor Rafael Sánchez Cárdenas habló al país cuando daba lectura al boletín epidemiológico número 25, y aseguró que 36 personas están intoxicadas por el uso de la bebida citada, la cual se venden en barrios y sectores populares de Santo Domingo y otros puntos del país.

El funcionario dijo que el laboratorio de la Dirección General de Aduanas (DGA) realiza pruebas para determinar la naturaleza de la bebida que se vendió en colmados y supermercados del Gran Santo Domingo. Se trata de una bebida alcohólica ilegal que no tiene registro sanitario y que por lo general se vende a granel. Su consumo es de uso popular debido a al bajo costo para obtenerla. La capacidad de intoxicar de la bebida, que tiene como base la caña de azúcar, es relacionada con el grado de metanol al que está expuesta, se destila en madera.

Los productores De su lado, la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) consideró muy lamentable la pérdida de vidas humanas en las circunstancias como las descritas en noticias recientes, producto del consumo de bebidas ilegales. “El comercio ilícito en bebidas alcohólicas es un problema que tomamos muy en serio”, dice un comunicado. Señala que trabajan de la mano con las autoridades, para tener controles al respecto, aconsejan no consumirla.

Recomendaciones

La Asociación de Productores de Ron aconsejan a la población, abstenerse de consumir ese tipo de bebidas de elaboración doméstica. No es la primera vez que el país registra una alta letalidad por consumo de bebidas alcohólicas de elaboración no profesional. Los profesionales de la salud aseguran que es altamente nocivo y letal ingerir ese tipo de bebidas.