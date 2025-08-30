¡Alerta por calor extremo! Estas son las zonas más afectadas en República Dominicana

¡Alerta por calor extremo! Estas son las zonas más afectadas en República Dominicana

A continuación, te decimos las 10 provincias que se verán más afectadas por el calor. Istock

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió este sábado una alerta de calor ante las elevadas temperaturas que afectan diversas regiones del país, acompañadas de altos niveles de humedad que intensifican la sensación térmica.

Según el informe oficial de la tarde, se han registrado temperaturas máximas extremas en varias localidades, con sensaciones térmicas que superan ampliamente los valores reales del termómetro.

Datos destacados del informe:

Bayaguana: 35.5 °C de temperatura, 74 % de humedad relativa, sensación térmica de 58 °C

Sabana de la Mar: 32.5 °C, 71 % de humedad, sensación térmica de 49 °C

Santo Domingo Este: 32.3 °C promedio, 67.5 % de humedad, sensación térmica de 41 °C

Puerto Plata y Santiago: 34.0 °C, 63 % de humedad, sensación térmica de 42 °C

Punta Cana: 33.0 °C, 60 % de humedad, sensación térmica de 40 °C

Montecristi: 34.4 °C, 59 % de humedad, sensación térmica de 45 °C

Indomet recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y tomar precauciones especiales con niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes.

