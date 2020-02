Alerta por coronavirus: Corea del Sur prohíbe el desembarco de cruceros

Seúl.- Corea del Sur anunció hoy lunes que prohibirá temporalmente el desembarco de cruceros internacionales en sus puertos en un intento por contener la propagación del nuevo coronavirus.

Seúl ha denegado de momento el atraque de dos navíos que tenían previsto llegar en las próximas semanas, según explicó el viceministro de Salud, Kim Gang-lip.

El anuncio llega en un momento marcado por los crecientes temores en torno a estos enormes barcos donde miles de pasajeros y pasaje pasan juntos días o semanas en espacios confinados después de que se hayan confirmado hasta el momento 130 contagios en un crucero que se encuentra en aguas frente a Yokohama (Japón).

“Se ha cancelado la llegada de dos cruceros a Busan (sureste del país) previstas para el martes y el miércoles, respectivamente”, dijo Kim en declaraciones que reproduce la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Se trata de los navíos Westerdam, de la estadounidense Holland America, y el Spectrum of the seas, de la también estadounidense Royal Caribbean.

El Westerdam, que partió de Hong Kong y al que no se permitió atracar en Japón, también tenía previsto hacer otra parada en Busan el 23 de febrero y al día siguiente en la isla surcoreana de Jeju, donde tampoco podrá amarrar. Por su parte, el Spectrum of the seas tenía previsto volver a pasar por Busan el 27 de febrero.

Muchas navieras están optando estos días por amarrar en puertos surcoreanos para evitar los de China, desde donde se propagó el nuevo coronavirus y donde ya hay más de 900 muertos y 40.000 contagiados.

Hasta ahora, los puertos surcoreanos habían aplicado la norma de que no se permitiría el desembarque de cruceros que hubieran partido o pasado por países o regiones afectadas por la enfermedad en los últimos 14 días si cualquier pasajero o miembro de la tripulación presentaba síntomas de haber contraído el virus.

Corea del Sur, donde se han dado 27 contagios y las autoridades están realizando pruebas a más de 800 personas a las que mantiene en cuarentena por sospechas de que puedan haberse infectado, permitirá, no obstante, el atraque de cruceros para recargar combustible o suministros.